Почему Лукашенко призывает к "перемирию" и действительно ли невозможно победить ядерное государство: объяснил эксперт

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко снова цинично заявил о том, что войну в Украине следует остановить.

Он предложил объявить "перемирие", несмотря на это считает, что добиться победы нельзя и заявил, что одолеть ядерное государство невозможно.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный эксперт Петр Черник прокомментировал выступление Лукашенко.

“Ядерное государство одолеть можно. Соединенные Штаты Америки проиграли войну во Вьетнаме — неядерном государстве. Советский Союз — сверхмощное ядерное государство в середине 80-х — проиграл войну моджахедам в Афганистане. Поэтому это очередной информационно-пропагандистский нарратив о том, что выиграть нельзя. Лукашенко как субъекта политики уже давно нет. Вопрос только в том, почему Путин до сих пор не решается его убрать, потому что такие возможности у него есть. Они действительно ищут какую-то точку прикосновения к переговорам”, — отметил Петр Черник.

Он также добавил, что РФ и Белоруссия находятся в катастрофической ситуации.

“Они отдают себе отчет, что на следующий год банально у них начнут кончаться деньги и они начнут есть траву. А это может быть предпосылкой для сноса самого режима Путина. На сегодняшний день переговоры с врагом должны продолжаться исключительно на длину автоматной очереди. Это слова последнего командующего армией УПА Василия Кука”, — подчеркнул военный эксперт.

Напомним, что Россия в Белоруссию завезла комплексы "Искандер-М". Они могут наносить ядерные удары.

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