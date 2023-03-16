Почему Лукашенко ввел смертную казнь за госизмену чиновников и военных: объяснение Фесенка

Зачем он это сделал, боится ли военных переворотов и может ли этот закон в будущем обернуться против него, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua политолог Владимир Фесенко.

“Что касается того, что он боится, нет никаких сомнений. Иначе этот закон не принимали бы. Он и явился по инициативе Лукашенко. Мое большое подозрение заключается в том, что сейчас у Лукашенко обострение паранойи. Он всех боится – от Украины до Кремля. Обострение паранойи – это болезнь диктаторов. Они боятся мятежей, потому что часто сами приходят к власти из-за мятежей, убирают своих оппонентов и боятся, что их уберут. Похоже, что паранойю Лукашенко подпитывают российские спецслужбы”, — рассказал Владимир Фесенко.

По его словам, Лукашенко поехал в Пекин, потому что хочет получить денег и поддержку от китайского руководства. Таким образом, через маневрирование между Москвой и Пекином Лукашенко обеспечивает сохранение своей власти.

“Но как только он вернулся из Пекина, мы сразу увидели истерическую реакцию, был даже хамский выпад против нашего президента. А почему? За инцидент в Мачулищах взяли на себя ответственность белорусские оппозиционеры. Ничего необычного там не произошло. Но, похоже, что российские спецслужбы предоставили Лукашенко какую-то секретную информацию о том, что на него готовят покушения и обвиняют в этом, безусловно, Украину”, — подчеркнул политолог.

Также он добавил, что российские спецслужбы усиливают психологическое неравновесие Лукашенко.

“Он и без того человек специфичен. Но сейчас его паранойи используют для того, чтобы он всех боялся, даже собственной тени. В таком состоянии человека можно контролировать и действительно в таком состоянии человека можно подталкивать к тому, чтобы втянуть в войну против Украины. Другое дело, что сам Лукашенко четко понимает, что пойти войной против Украины значит создать для самого себя огромную опасность. Сейчас прямых угроз для власти Лукашенко нет, но если он втянется в прямую войну против Украины, тогда белорусские оппозиционеры, которые сейчас воюют на стороне Украины, пойдут вместе с украинцами и будут защищать Украину, но у них будет абсолютная возможность перенести боевые действия на территорию Беларуси и воевать с режимом Лукашенко уже там”, — подчеркнул Фесенко.

Напомним, что Россия готовится к провокации на границе Украины и Белоруссии. Кремль преследует определенную цель.

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