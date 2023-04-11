Почему Марьинка и Авдеевка остаются одними из самых горячих точек на фронте: простое объяснение эксперта

Маринка и Авдеевка являются одними из самых горячих точек на фронте. Военный эксперт Сергей Грабский отметил, что Авдеевка в этом случае может рассматриваться российской армией как "нож, приставленный к горлу Донецка" .

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал военный эксперт, участник миротворческих миссий в Косово и Ираке Сергей Грабский.

"В целом можно сказать, что Донецкая область продолжает быть наиболее активным участком боевых действий. На южном направлении — в Донецкой, Запорожской и Херсонской областях — продолжаются активные перестрелки, обмен артиллерийскими ударами с обеих сторон. И украинские Силы обороны продолжают активно влиять на боевые порядки противника" по всем направлениям, нанося удары по местам сосредоточения личного состава, по командным пунктам, по базам поставки и концентрации вооружений и техники", — считает эксперт.

Грабский подчеркнул, что Авдеевка очень серьезно влияет на ведение боевых действий оккупантов, потому что он вынужден учитывать близкую дистанцию и возможность нанесения ударов украинской артиллерии по объектам в Донецке, а Донецк — это важный транспортный узел.

"Таким образом, ликвидация авдеевской угрозы для противника является критически важной задачей. И они пытаются его осуществить, не снижая, в общем-то, темпов наступления на этом направлении. Относительно Марьинки ситуация выглядит примерно так же, потому что Марьинка прикрывает очень важный энергетический объект и расположен на трассе, которая ведет к Покровскому на границе Донецкой области. В целом Марьинка является для противника барьером для выхода на границы Донецкой области, о чем российские военные неоднократно заявляли. на этих направлениях", — рассказал Сергей Грабский.

Напомним, 10 апреля британская разведка сообщила, что в течение недели российская армия усилила бронетанковое наступление вокруг города Марьинка Донецкой области.

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