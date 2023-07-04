Почему местные в Крыму радуются взрывам: объяснение разведки

Местные во временно оккупированном Крыму часто радуются раздающимся там взрывам, потому что они означают будущую деоккупацию.

Граждане в Крыму, которые поддерживают Украину и ждут возвращения законной власти, радуются звукам взрывов, потому что это сигнализирует о приближающейся деоккупации.

Об этом сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Если говорить о взрывах в Севастополе, то ... украинские граждане, проукраински настроенные люди, которые ждут возвращения законной власти, наоборот радуются этим звукам. Это значит, что освобождение и деоккупация Крыма приближается. Больше мы, опять же таки, не будем комментировать", — сказал Юсов.

Представитель разведки добавил, что покой и отсутствие взрывов на временно оккупированных украинских территориях, в частности, в Крыму, будет полностью тогда, когда россияне оттуда уйдут.

"К тому времени за все, что происходит на оккупированных территориях, отвечает оккупационная администрация", — отметил Юсов.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что война в Украине закончится после освобождения оккупированного россиянами Крыма. Без возвращения полуострова она не может быть завершена.

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