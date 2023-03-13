Почему между США и Украиной возникли разногласия по обороне Бахмута и Крыма — военный эксперт

Украина тратит так много живой силы и боеприпасов в Бахмуте, что это может подорвать ее способность к масштабному контрнаступлению весной. Об этом сообщает американское издание Politico. Там утверждают, что между США и Украиной нарастают разногласия по ведению войны, которую Россия начала против Украины, и вариантов ее окончания. Одним из пунктов разногласий является оборона Бахмута. Потому что в Соединенных Штатах не до конца понимают, зачем мы до сих пор ее держим и почему тратим такое количество боеприпасов техники именно на этом фланге. Одна из главных из них – вопрос о целесообразности обороны Бахмута.

В эксклюзивном интервью ТСН.ua военный обозреватель, майор запаса и ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман рассказал, почему об использовании боеприпасов так много говорят.

"Мы можем отойти к Временному Яру, к Константиновке, дальше прикрывать пути на Славянск. Там действительно построены фортификационные сооружения. Наш Генштаб считает, что вести оборону в городе, пока он еще не полностью разрушен, все же легче, чем вести оборону в поле", — сказал военный эксперт со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Алексей Гетьман предположил, что в поле, если ВСУ отойдут на укрепленные позиции, враг может применить тяжелую технику, когда немного подсохнет почва. В городе этого использовать нельзя. Поэтому, по его мнению, там используются штурмовые группы.

"По Бахмуту, даже при хорошей фортификации, может использоваться тяжелая техника. Может поэтому Генштаб не хочет пока увольнять Бахмут, пока есть силы поставлять все, что нужно для боев нашим защитникам. Пока дороги от Временного Яра и Константиновки хоть и простреливаются, но не контролируются врагом. Поэтому мне кажется, что наш Генштаб не хуже США разбирается в тактике современной войны", — добавил Алексей Гетьман.

Также в публикации американского издания говорится, что разногласия возникают и из-за намерения Украины освободить Крым. Хотя некоторые западные чиновники отмечали, что это право остается за Украиной. Алексей Гетьман подчеркнул, что мы в любом случае должны освободить Крым.

"Такие опасения со стороны наших партнеров возникают из-за того, что для них лучше всего, чтобы война закончилась просто завтра и прекратился ужас, который их пугает. Потому что эта война может превратиться в Третью мировую, может быть война в Европе или даже атака на Соединенные Штаты Запада, по большому счету, все равно, чей Крым Это реалии жизни Нашей атаки на Крым боятся из-за того, что на Западе понимают, насколько Крым важен для имиджа военно-политического руководства России Если они потеряют Крым, это почувствует вся Россия. Российское военно-политическое руководство может применить ядерное оружие или осуществить какой-то другой необдуманный шаг. Именно это пугает наших партнеров. Но мы не можем никак по-другому. Мы уволим Крым", — отметил эксперт.

Добавим, что враг не прекращает попытки наступления на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Также отметим, что украинские бойцы неподалеку от Бахмута сейчас на господствующей высоте, поэтому всю линию наступления врага контролируют сверху.

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