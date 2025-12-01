Почему мирное соглашение невыгодно для Кремля – анализ ISW

Российская армия / © Associated Press

Аналитики Института изучения войны (ISW) проанализировали позиции российских Z-патриотов и государственных СМИ относительно мирного предложения, инициированного США.

Заключение экспертов подтверждает, что Москва считает такое соглашение категорически невыгодным, поскольку оно заставит Кремль официально отказаться от своих территориальных претензий и сдать стратегические позиции.

Бывший российский офицер Игорь Гиркин, ныне находящийся в заключении, опубликовал письмо от 25 ноября. В нем он пришел к выводу, что Кремль не подпишет никакого соглашения на основе 28-пунктного мирного предложения, поскольку считает его вредным для российских целей.

Гиркин назвал соглашение неприемлемым по ряду причин:

Утрата суверенитета: Передача контроля за механизмами переговоров и наказаний за нарушение мирного урегулирования Соединенным Штатам.

Признание агрессии: Кремль не будет брать на себя обязательства, которые могли бы официально признать Россию агрессором.

Территориальные уступки: Соглашение вынудит Россию официально отказаться от претензий на незаконно аннексированные части Украины.

Военные потери: Необходимость сдать "стратегически важные" наступательные позиции в Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях .

Стратегический ущерб: Предоставление украинским силам времени на восстановление, снижение боевой готовности российских сил и "стратегический разрыв" между Россией и Китаем (КНР).

Похожей позиции придерживаются и обозреватели российских государственных медиа. Обозреватель "Россия сегодня" в интервью от 27 ноября заявил, что Москва не воспринимает мирное предложение США всерьез и не ожидает, что план сработает.

Российский обозреватель подчеркнул:

Фальшивое посредничество: Россия лишь "притворяется", что готова принять США в качестве посредника.

Конечная цель: Кремль стремится лишь заключить договор, который обеспечит России победу на поле боя.

Абсолютистские требования: Военные цели РФ включают вывод НАТО из всей Восточной Европы. Требования о прекращении огня включают вывод Украины из неоккупированных частей Запорожской и Херсонской областей (не только Донецкой и Луганской).

Эти заявления согласовываются с недавней интерпретацией Путиным мирного плана как "простого предложения для обсуждения", требующего от Украины передать России все незаконно аннексированные области.

Заключение ISW

С момента первого обнародования в середине ноября 2025 года российские чиновники и ультранационалисты последовательно публично отвергают 28-пунктный мирный план и последующие его версии. ISW подтверждает, что предложенный план не учитывает абсолютистские военные требования России, которая считает, что уже выиграла войну в Украине и поэтому не намерена идти на существенные уступки.

Ранее бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскрыл цель РФ по отношению к Украине и встревожил прогнозом.