Доржи Дуганов оправдывается, что буряты с самого начала не шли против Украины, а просто ушли зарабатывать деньги на контрактную службу в российскую армию.

Политика кремлевского диктатора Путина создала ужасающее экономическое положение в национальных регионах РФ, поэтому молодежь вынуждена идти на контрактную службу в российскую армию.

Об этом рассказал бурятский оппозиционный политик, сопредседатель демократического движения "Буряад-Монгол Эрхетен" Доржи Дуганов в эфире "Еспресо".

"Это уже старая история 10-летней давности о знаменитых бурятских танкистах и про другое. Но надо понимать, что буряты с самого начала не шли против Украины, а просто пошли зарабатывать деньги на контрактную службу в российскую армию. Поскольку благодаря политике Путина, московского руководства, экономическое положение в национальных регионах ужасное и катастрофическое, соответственно, молодежь не имеет другого пути, как идти на военную службу, где они могут хоть что-то себе заработать. И в итоге — попадают в эту мясорубку", — прокомментировал бурятский оппозиционный политик.

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Доржи Дуганов напомнил, что значительная часть жителей Бурятии имеет украинскую национальность, и всегда все жили дружно, как братские народы, никогда не было никаких противоречий и претензий друг к другу.

Напомним, ВСУ ликвидировали философа-буддиста из Бурятии, приехавшего воевать и увидеть племянника-оккупанта.

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