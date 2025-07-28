Почему многие украинцы продолжают избегать мобилизации: объяснение военного

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В настоящее время около 145 тысяч военных призывного возраста не возвращаются в службу после выхода на пенсию. Одна из вероятных причин — нехватка информации.

Об этом рассказал заместитель начальника 4-го центра рекрутинга Сил ТрО ВСУ Игорь Швайко в эфире «День.LIVE».

По словам военнослужащего, одна из ключевых проблем — отсутствие достаточного количества информации и понимания людей относительно военной службы.

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Как утверждает Швайко, проблема такого количества неслужащих в армии военных пенсионеров заключается в недостаточной проинформированности.

«Кажется, что все обо всем знают, но на самом деле, когда я начинаю рассказывать о нюансах военной службы, как попасть и выбрать воинскую часть и специальность, многие впервые об этом слышат. Люди не подозревают, как прийти на службу. Эти 145 тысяч военных пенсионеров ничем не отличаются. переучат на другую специальность», — отмечает Швайка.

По его мнению, чтобы в дальнейшем избежать этой проблемы, нужно с раннего возраста начинать рассказывать детям о службе в армии.

«Важное образование. Поэтому нужно формировать это из университета, а еще лучше из школы и детского сада. Сначала на сказках, потом на играх, потом на методичках, а затем на военной подготовке», — добавил Швайко.

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Ранее стало известно, что Верховная Рада приняла закон №4467-IX о том, что мужчины и женщины старше 60 лет смогут служить в Вооруженных силах Украины по контракту.

Прежде лицо, желающее защищать Украину, должно быть признано ВЛК пригодным к военной службе и получить письмо-согласие от командира воинской части, с которой будет заключаться контракт. Для лиц офицерского состава такое письмо-согласие дополнительно должно быть согласовано с Генштабом ВСУ.

Контракт заключается с испытательным сроком на срок до 6 месяцев, а срок действия контракта составляет один год с возможностью пролонгации еще на один год.