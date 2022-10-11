Почему Молдова не сбила российские ракеты, нарушившие ее воздушное пространство: объяснение эксперта

По словам Жданова, сбить российскую ракету для Молдовы – это "страх и ужас".
Ракеты, которые 10 октября РФ запустила со своих кораблей в Черном море по территории Украины, пересекли воздушное пространство Молдовы.
Почему Кишинев не сбил российские ракеты, объяснил военный эксперт Олег Жданов.
По его словам, у Молдовы вообще нет четкой позиции, что делать с Россией.
"Они очень боятся Россию. Насколько я понимаю, они не отказываются от российского газа. Да, они войну и аннексию наших территорий осуждают, но на этом все. Правда, еще дважды попросили забрать российские войска с молдавской территории. Спросили: "может вы уйдете?" .Ну и их (Россия. – Ред.) послала. А сбить российскую ракету для них — это "страх и ужас". "А что скажет или сделает Россия". Они вызвали посла, вручили ему ноту протеста и на этом все. В этом вся Молдова", — отметил эксперт.
Российские ракеты летели через Молдову
Напомним, что 10 октября три российских ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что запуск россией крылатых ракет над территорией страны является нарушением ее суверенитета и противоречит международному праву.
Вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску поручил вызвать посла РФ Олега Васнецова на разговор.
Президент Молдовы Мая Санду после инцидента призвала РФ уважать территориальную целостность ее страны.
Однако на какие-то более радикальные действия, кроме заявлений, официальный Кишинев не решился.
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