Почему Молдова не сбила российские ракеты, нарушившие ее воздушное пространство: объяснение эксперта

По словам Жданова, сбить российскую ракету для Молдовы – это "страх и ужас".

Ракеты, которые 10 октября РФ запустила со своих кораблей в Черном море по территории Украины, пересекли воздушное пространство Молдовы.

Почему Кишинев не сбил российские ракеты, объяснил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, у Молдовы вообще нет четкой позиции, что делать с Россией.

Также читайте Выведите войска с наших территорий: в Молдове ответили на угрозы Лаврова

"Они очень боятся Россию. Насколько я понимаю, они не отказываются от российского газа. Да, они войну и аннексию наших территорий осуждают, но на этом все. Правда, еще дважды попросили забрать российские войска с молдавской территории. Спросили: "может вы уйдете?" .Ну и их (Россия. – Ред.) послала. А сбить российскую ракету для них — это "страх и ужас". "А что скажет или сделает Россия". Они вызвали посла, вручили ему ноту протеста и на этом все. В этом вся Молдова", — отметил эксперт.

Российские ракеты летели через Молдову

Напомним, что 10 октября три российских ракеты пересекли воздушное пространство Молдовы.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что запуск россией крылатых ракет над территорией страны является нарушением ее суверенитета и противоречит международному праву.

Вице-премьер-министр Молдовы Нику Попеску поручил вызвать посла РФ Олега Васнецова на разговор.

Президент Молдовы Мая Санду после инцидента призвала РФ уважать территориальную целостность ее страны.

Однако на какие-то более радикальные действия, кроме заявлений, официальный Кишинев не решился.

Российские ракеты пролетели над Молдовой

Читайте также: