Почему Монастырский принял решение выдать оружие гражданским в начале вторжения России

В начале полномасштабного вторжения России в Украину тогдашний глава МВД Денис Монастырский принял решение выдать гражданскому населению оружие для обороны городов от оккупантов.

Об этом говорится в документальном фильме "Дневник Монастырского".

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Как рассказала советница экс-главы Министерства внутренних дел Леся Червинская, решение Монастырский принял для того, чтобы люди смогли защищать свою страну.

В то же время, заместитель главнокомандующего ВСУ Николай Балан подчеркнул, что выдачу оружия организовали не только в Киеве, а по всем городам Украины.

"Это если один человек, то он, конечно, не может воевать силой армии. А если это тысячи или миллионы людей, они уже могут воевать и с армией. Так и у нас получалось", — подчеркнул генерал.

Нынешний министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что решение о выдаче оружия было большим риском для министра.

"Мы уже как военные знали, как это делать и как сделать так, чтобы это оружие было все учтено. Это было единственно правильное решение, по моему мнению, в первые дни войны", – сказал Клименко.

Руководитель патронатной службы МВД Украины Евгений Мироненко сказал, что украинские подразделения организованно создали очень качественную ИПСО против России. В частности, в РФ забросили нарратив, что захватчикам просто так не будет в Украине, ведь здесь каждый вооружен.

"Они когда заходили, всего пугались и были уверены, что каждый в калитке сидит и будет стрелять по ним", – сказал Мироненко.

Напомним, 18 января 2023 года в Броварах под Киевом разбился вертолет, на борту которого были Денис Монастырский и его первый заместитель Евгений Енин. В общей сложности жертвами катастрофы стали 14 человек.

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