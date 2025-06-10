Почему Москва усиливает удары по украинским городам: Bloomberg назвал причину

Российские дроны терроризируют Украину. / © tsn.ua

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Россия активно наращивает производство беспилотников, что позволяет ей ежедневно наносить массированные удары по украинским городам. Это происходит на фоне продвижения войск на поле боя и усиления давления на Киев с целью принудить его к мирным условиям.

Об этом пишет Bloomberg.

Беспрецедентный рост производства и «стратегия наказания»

Кремль влечет за собой смертоносные разрушения, в частности в Киеве и Одессе, выпуская сотни беспилотников каждую ночь. отставание от Украины в разработке дронов после полномасштабного вторжения в 2022 году Россия последовательно наращивала массовое производство иранских БПЛА Shahed и других типов беспилотных летательных аппаратов.

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Президент России Владимир Путин в апреле приказал производителям оборонной продукции ускорить выпуск беспилотников, поскольку, по его словам, «этого оружия по-прежнему не хватает». Он также призвал Россию стать одним из мировых технологических лидеров в производстве беспилотников к 2030 году.

Цель Москвы использовать «стратегию наказания» с недорогими «Шахедами», чтобы заставить Киев подчиниться. Хотя Украина сбивает большинство из них, это оружие «перегружает украинскую ПВО и подрывает моральный дух гражданского населения с помощью постоянных ночных атак», говорится в отчете Центра стратегических и международных исследований.

По оценкам Украины, Россия готовится производить от 300 до 350 беспилотников дальнего радиуса действия в день и стремится увеличить выпуск до 500 единиц в день. Российские производители дронов сумели увеличить производство летательных аппаратов большой дальности до 30 000 в этом году (с 15 000 в 2024 году), а также выпустить до 2 миллионов малых тактических беспилотников, которые используются против танков и артиллерии. Украинская военная разведка также обвинила Россию в использовании электроники, в основном из Китая, нарушая санкции.

Дроны как альтернатива и украинский асимметричный ответ

«Дроны оказались недорогой альтернативой высокоточному оружию», — говорит московский эксперт по БПЛА Денис Федутинов. Он отметил, что рост во всех категориях выпущенных Россией беспилотников был экспоненциальным по сравнению с показателями до 2022 года.

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В дополнение к «Шахедам» Россия разработала новый беспилотник с использованием китайских технологий, который может выбирать цели с помощью искусственного интеллекта. Украинская военная разведка опубликовала подробности конструкции нового российского ударного беспилотника V2U, который, по ее словам, используется на северо-востоке Украины.

Украина остается лидером по использованию беспилотников на поле боя. Она запускала беспилотники с территории России для ударов по стратегическим авиабазам, уничтожая бомбардировщики. Киев также развернул дроны для разрушительного эффекта на линии фронта, предотвращая российские наступления, и для ударов по жизненно важной инфраструктуре в глубине российской территории.

«Россия догнала и максимизирует производство и использование беспилотников, но они делают это традиционным способом», — сказал Руслан Пухов, глава московского Центра анализа стратегий и технологий. «Украинцам удается не отставать в войне беспилотников, реагируя асимметрично».

Напомним, защита украинской территории от российских дронов становится все сложнее. Все большее количество снарядов, их неоднородность и сложность маршрутов, по которым они двигаются, истощают возможности украинского ПВО.

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