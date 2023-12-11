Почему мужчин массово призывают из сел, а не из ночных клубов в городах – член комитета по нацбезопасности

Член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская прокомментировала проблемы с мобилизацией в Украине и ответила, почему мужчин массово призывают из сел, а не из ночных клубов в городах.

Об этом она рассказала в интервью "Телеграфу".

"Есть фактор места регистрации, поэтому люди, проживающие в селах, фактически находятся по своему месту регистрации. Людей в городе сложнее найти, они часто в городе не прописаны, или живут не там, где зарегистрированы. И возможности тогда вручать таким образом повестки не было", — отметила она.

Соломия Бобровская также прокомментировала назначение нового военкома Одесской области Александра Охрименко вместо скандального Евгения Борисова.

"Возьмем к примеру Одессу. Человек, который был сильным комбригом 14-й бригады ВСУ, стал главой Одесского областного ТЦК. Работать в Одесской области с крепкой сетью не только российской агентуры, но и коррупционными руководителями вызов еще тот. С предыдущим начальником ТЦК были договоренности : от 8 тысяч долларов за человека в районах за отсрочку. Была организована схема круговой поруки районных ТЦК. Теперь представьте, как сложно сломать систему и сделать что-то пригодное к жизни и может иметь уважение", — добавила она.

Раньше мы писали, сколько еще людей нужно на фронт и кого будут забирать первыми.

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