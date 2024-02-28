Почему "мясные штурмы" окупантов в Кринках терпят большие неудачи: в ВСУ назвали главную причину

Российские кафиры продолжают атаковать Крынки Херсонской области, но без применения бронетехники, поэтому они превращаются в "мясные штурмы" с большими потерями.

Об этом рассказала начальник Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

"Враг действительно увидел, что отчет прошедшего в Кремле Шойгу относительно Кринок не соответствует географическим подробностям этой территории. После его победного отчета оккупанты продолжили штурмовать не сами себя, а наши позиции. И за прошедшие сутки смогли лишь на один штурм потому, что не собрали больше энтузиастов, готовых уйти и не вернуться", — отметила Гуменюк.

По ее словам, оккупанты готовят следующую ротацию для атак позиций ВСУ.

"Видим, что из-за невозможности сейчас провести ротацию подразделений, у них остается все меньше возможностей проводить штурмовые действия. Следовательно, ждем следующую ротацию. Как правило, когда они ее осуществляют, то те, кто еще не бывал в этих штурмах, могут удостоиться большего количества".. Мы готовы отражать позиции и работаем над расширением плацдарма", — подчеркнула Гуменюк.

Напомним, в Сухопутных войсках объяснили, почему оккупанты боятся расширения плацдарма ВСУ в Крынках Херсонской области.

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