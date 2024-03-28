Почему на самом деле Путин достал "Цирконы": в Сухопутных войсках сделали громкое заявление

Сейчас кажется, что россияне будут использовать "Цирконы" по городам, где потенциально может не быть ПВО Patriot.

Россия 25 марта второй раз за 2024 год ударила по Украине гиперзвуковыми ракетами "Циркон". Применение именно такого вооружения стало совсем не случайным.

Этому способствовали несколько факторов, которые для "24 Канала" назвал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко. Также он предположил, куда еще могут попасть "Цирконами" россияне.

Нанесение удара по Киеву

Россия разрабатывала ракеты "Циркон" с 2011 года, и в 2022 году этот тип стал на вооружение российской армии. Раньше их использовали в ударах по Одессе и Николаеву.

Тимочко предположил, что в ударах по югу Украины враг испытал этот тип ракет, чтобы впоследствии ударить по столице.

"Сейчас ставились не столько задачи нанести разрушения этой ракеты, а проверить, сможет ли она обойти системы противовоздушной обороны в Киеве ", — добавил председатель Совета резервистов Сухопутных войск.

Он убежден, что россияне пытаются использовать все, что имеют на вооружении. Хотя "Циркон" достаточно дорог, по себестоимости ничем не уступает ракете "Кинжал". По разным подсчетам аналитиков стоимость ее составляет от 10 до 20 миллионов долларов. Сюда же прибавляется стоимость пусковых установок и подготовка подразделений, производящих обслуживание и пуски.

Почему именно сейчас

Применение подобного типа оружия свидетельствует о том, что ресурсы, которые враг вкладывал в ракеты "Кинжал", "Искандер", ракеты типов Х, не оправдались, ведь уровень их сбивания украинской ПВО достаточно высок — в пределах 70%.

Учитывая, что стоимость запуска одного "Кинжала" составляет несколько миллионов долларов, который часто безрезультатный, россияне будут пытаться искать новые пути и механизмы ударов.

"В следующих ударах постараются комбинировать "Искандеры", "Калибры", "Цирконы"", — убежден Тимочко.

К тому же значительное количество кораблей российского флота, подвозимых ракетами типа "Калибр", сейчас выведены из строя, поэтому россияне ищут альтернативу и им. Вероятно, "Цирконы" накоплены в достаточном количестве в Крыму.

Пока кажется, что россияне будут использовать "Цирконы" по городам, где потенциально может не быть ПВО Patriot, считает Тимочко.

Напомним, Жданов рассказал о российской ракете "Циркон".

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