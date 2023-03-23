Почему на Западе говорят, что у Украины есть лишь одна попытка контрнаступления: объяснил Самусь

У Украины будет только одна попытка начать контрнаступление. В случае его провала получить средства на следующий будет очень сложно.

Такое мнение в интервью газете Rzeczpospolita высказал президент Чехии Петр Павел.

Почему с военной точки зрения существует такой риск, что мы имеем лишь одну попытку контрнаступления, рассказал в интервью ТСН.ua директор New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Я думаю, что Петр Павел подразумевает рафинированную реальность — если Украина не добивается успеха в кампании весна-лето, тогда Запад не будет поддерживать Украину, а украинцы без поддержки Запада не будут воевать. Это будет заставлять Украину подписывать какие-либо договоры с Россией. На самом деле, такая реальность очень часто существует в оценках западных экспертов. Тогда, когда россияне хотели взять Киев за три дня, они тоже не верили, что у Украины нет шансов, потому что они берут статистические данные. Когда Украина даже терпит неудачу в своих действиях, как прогнозирует Петр Павел, при этих операциях в любом случае Россия потратит очень много ресурсов так же, как и Украина", — рассказал Михаил Самусь.

По его словам, Россия уже сейчас потратила слишком много ресурсов, причем с очень низкой эффективностью.

“КПД очень низкий. Они тратят свои боеприпасы бездумно. Конечно, Россия потратила большое количество своих войск, бронетехники, даже «вагнеровцев». В результате, если мы представим, что украинское контрнаступление будет неудачным, я думаю, когда Украина будет готовиться к следующему контрнаступлению, Запад нам поможет провести еще несколько операций. Наше контрнаступление будет поэтапным, будут тактические действия по разным направлениям. Возможно, где-то у нас будут неудачи. Но это не значит, что вся операция остановится. Успешность этого контрнаступления во многом зависит от Западной помощи”, – отметил эксперт.

Напомним, что представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий прогнозирует, что Россия еще два года может вести войну против Украины.

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