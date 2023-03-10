Почему над западными областями ПВО сбивает почти все ракеты: Жданов указал на один интересный нюанс

Чем больше рассеиваются ракеты по территории Украины, тем легче системе ПВО бороться с ними, пояснил Жданов.

Сбивание почти всех ракет над западными областями связано с тем, что чем дальше расстояние, тем больше времени системы ПВО имеют на обнаружение вражеского объекта. Поэтому результативность работы выше.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов в эфире в пятницу, 10 марта.

"РФ пытается накрыть чем большую площадь удара для того, чтобы нанести больше ущерба. Нанесут удар или нет, но, во-первых, мы вынуждены объявлять тревогу на всей территории Украины, а дальше, долетят ли ракеты или их собьют, это уже работа наших ПВО. Казалось, 81 ракета, но на западные регионы запустят где-то 20 ракет, не больше. Чем больше рассеиваются ракеты по территории Украины, тем легче системе ПВО бороться с ними. Тем больше у них есть возможностей. Чем дальше ракеты летят, тем больше у нас есть времени, чтобы обнаружить и сбить их", – пояснил Жданов.

Ракетная атака россиян 9 марта

Напомним, в ночь на 9 марта Россия нанесла очередной массированный удар, совершив 81 пуск различных ракет, а также восемь пусков беспилотников Shahed. Целью стали, в частности, объекты критической инфраструктуры. В результате атаки повреждены три ТЭС.

В ГУР подчеркнули, что на крайнюю атаку Россия использовала то вооружение, которое могла изготовить за месяц. Но добавляют, что российские запасы многих видов ракетных вооружений "критически низки", поэтому сейчас интервал между обстрелами увеличивается.

Россияне нанесли 15 ракетных ударов по Харьковщине: есть попадания и раненые

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