"Почему наших ребят отправили туда?": матери российских солдат набросились на губернатора Кузбасса (видео)

Женщины считают, что их обманули, а детей использовали.

Губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Сергей Цивилев на встрече с матерями российских солдат, которых отправили воевать против Украины, оговорился, что ребят "использовали". Возмущенные женщины набросились на него с обвинениями.

Фрагмент встречи опубликовал советник МВД Антон Геращенко.

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Женщины заявили Цивилеву, что их обманули. Родители российских армейцев считают, что дети поехали в Украину, как "пушечное мясо".

"Почему наших ребят отправили туда? Они были не подготовлены. Вы посмотрите, им по 20 лет. Вы посмотрите, все здесь молодые сидят (матери – ред.). Вот ваш сын где? Учится в институте?!" – сказали матери.

В свою очередь губернатор ответил, что никакого обмана якобы не было, но оговорился, что солдат "использовали". Он заявил, что не имеет права давать комментарии по "специальной военной операции".