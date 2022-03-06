"Почему наших ребят отправили туда?": матери российских солдат набросились на губернатора Кузбасса (видео)

Женщины считают, что их обманули, а детей использовали.
Губернатор Кемеровской области (Кузбасса) Сергей Цивилев на встрече с матерями российских солдат, которых отправили воевать против Украины, оговорился, что ребят "использовали". Возмущенные женщины набросились на него с обвинениями.
Фрагмент встречи опубликовал советник МВД Антон Геращенко.
Женщины заявили Цивилеву, что их обманули. Родители российских армейцев считают, что дети поехали в Украину, как "пушечное мясо".
"Почему наших ребят отправили туда? Они были не подготовлены. Вы посмотрите, им по 20 лет. Вы посмотрите, все здесь молодые сидят (матери – ред.). Вот ваш сын где? Учится в институте?!" – сказали матери.
В свою очередь губернатор ответил, что никакого обмана якобы не было, но оговорился, что солдат "использовали". Он заявил, что не имеет права давать комментарии по "специальной военной операции".
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.