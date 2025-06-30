Почему наступление россиян провальное: военный обозреватель рассказал о тактике врага

Российские военные / © Associated Press

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Новое наступление россиян провальное: они будут бросать все возможные силы на фронт и увеличат атаки по гражданским.

Такое мнение в эфире «КИЕВ24» высказал Алексей Гетьман, военный обозреватель.

«Чтобы посеять панику, оккупанты, вероятно, будут увеличиваться атаки на наши гражданские города, будет очень активно использоваться информационная составляющая, то есть будет много вбросов», — отметил он.

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По словам Гетьмана, наступление россиян в 2025 году происходит хуже, чем в 2024-м.

«А вот на 2026 год у них нет уже ресурсов, чтобы сделать еще одну такую мощную наступательную кампанию», — резюмировал он.

Напомним, после нескольких месяцев ожиданий летнее наступление России на фронте все же началось, однако вместо масштабного прорыва Киев фиксирует лишь медленное продвижение и существенные потери врага. Впрочем, несмотря на это, Москва не уменьшает давление: РФ накапливает живую силу, активизирует дроновые атаки и продолжает тратить рекордные суммы на войну.