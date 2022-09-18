Почему не уничтожают железнодорожное сообщение Донецка с Россией: Жданов назвал причины сохранения дороги в Ростов

Генштаб может принять решение о подрыве железной дороги в некоторых условиях.
Попыток взрыва железной дороги в Донецке не было.
Военный эксперт Олег Жданов назвал причины хранения сообщения из РФ.
"Я не слышал о попытках взорвать железную дорогу в Донецке, но вопрос состоит в том, чтобы добраться до этой дороги. Когда будет такая возможность, или когда будет делаться операция по контрнаступлению и увольнению Донецка, тогда Генштаб и примет решение о подрыве железной дороги или какого-то моста в районе Донецка для того, чтобы предотвратить сообщение с Ростовской областью РФ", — сказал Жданов.
По его словам, пока такой информации нет.
"Здесь два варианта: либо нет возможности, либо нет нужды", – добавил он.
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