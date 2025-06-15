Почему небо Украины стало менее защищенным, чем раньше: объяснение военного

ПВО / © ТСН

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Небо Украины стало менее защищенным, чем раньше. Это объясняется 5 причинами.

Об этом сообщает военный с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

Почему атаки отражаются хуже

По словам Османа, есть несколько причин:

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1. Запасы ракет для систем типа Patriot, NASAMS, IRIS-T тратятся гораздо быстрее, чем пополняемые партнерами.

2. Россияне научились эффективнее обходить ПВО:

комбинируют дроны и ракеты;

запускают одновременно с разных направлений;

запускают много ложных целей.

3. Системы ПВО концентрируются вокруг крупных городов и важных инфраструктурных объектов, вынужденно оставляя обнаженными многие воздушные зоны.

4. Некоторые страны искусственно долго согласовывают передачу, принимая дешевые российские ресурсы взамен на затягивание нам помощи.

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«Другие ждут политического согласования от американцев», — говорит Бунятов.

5. Иранские дроны, модернизированные «Калибры», Х-101, Х-69 – все это стало более доступным для россиян.

"В результате видим ежедневные массовые атаки, смерть мирных жителей, разрушенные дома и инфраструктурные объекты", - заключил Осман.

В ночь на 15 июня армия РФ атаковала 194 средствами воздушного нападения. Силы ПВО обезвредили 167 беспилотников и ракет.

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Во время воздушной атаки российские войска применили «Шахеды», «Кинжалы». «Искандеры» и «Калибры»

«По предварительным данным, по состоянию на 9:00 противовоздушной обороной обезврежено 167 средств воздушного нападения противника, 119 сбито огневыми средствами, 48 — локационно потеряно», — отметили в ПС ВСУ.