Почему нельзя сразу возвращаться в освобожденные села: "Мертвый населенный пункт"

Оккупанты будут бить до тех пор, пока не уничтожат последний дом в насленном пункте, пояснил украинский военный.
Даже через два месяца после деоккупации населенного пункта в нем опасно проживать. По меньшей мере, к нему можно возвращаться через полгода.
Об этом рассказал командир отдельной тактической группы аэроразведки Роберт Бровди "Мадьяр".
"Вы слышите: освободили то село, то село. Скажу вам вещь из практического опыта — в тех освобожденных селах текущее пребывание невозможно. Когда они — в зоне до 10-15 км от линии фронта, на нашей территории, мы уже вытолкали тех псов, "Но пребывание там даже военных — опасно. Они непрерывно лупят на физическое уничтожение населенных пунктов. Это называется "разобрать село", — пояснил он.
По мнению военного, если село очень разрушеное, легче его снести и построить новое.
"Пока не долетит до каждого конкретного дома, они будут лупить два месяца. Расстояние позволяет им это делать, с расстояния 20-30 км. Освобожденная деревня — это еще мертвый населенный пункт в ближайшие полгода. А потом будет трудный путь восстановления, и не факт, что все поднимутся с того. Потому что когда все разрушено под ноль. то лучше построить на новом месте, чем на месте руин", — подытожил он.
Как сообщалось ранее, ночь на 29 июля в большинстве областей Украины прошла относительно спокойно. Ситуацию в регионах по состоянию на 29 июля, по данным областных государственных администраций, читайте ЗДЕСЬ.
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