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Почему нет анонсированных массированных ударов России по городам Украины: объяснили в разведке

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Почему нет анонсированных массированных ударов России по городам Украины: объяснили в разведке

Фото: УНІАН

Ко Дню Независимости Россия может массированно обстрелять Украину, но пока этого не сделала. Есть две причины, почему оккупанты до сих пор не устроили массированных ракетных атак по городам Украины.

Это связано с тем, что россияне значительно замедлились и истощились.

Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны, глава Комитета по разведке при президенте Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона.

"Насчет того, почему нет этих "разрекламированных" в СМИ каких-либо ракетных ударов, особенно новых, я могу ответить, что Россия достаточно сильно замедлила свои темпы наступления, и причиной этому является значительное истощение, прежде всего, ресурсной базы РФ. Во-вторых — это морально-психологическая усталость от этих боевых действий. Так как хотя они захватчики, но они и тоже утомляют себя. Дело в этом", — сказал он.

Как сообщалось, в Днепропетровской области ракета попала в жилой дом, под завалами дети (видео).

Напомним, что в День Независимости Украины, 24 августа, российские войска ударили по Миргороду Полтавской области. Войска РФ нанесли групповой удар ракетами "воздух-земля", вероятно, Х-22 по Миргороду.

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