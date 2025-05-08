Почему невозможно перемирие между Украиной и Россией: в ISW назвали единственный фактор

ВСУ на фронте / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Специальный посланник США в Украине генерал в отставке Кит Келлог заявил, что главным препятствием для установления мира остается позиция России. По словам Келлога, президент РФ Владимир Путин отказался поддержать инициативу по 30-дневному прекращению огня, несмотря на готовность Украины немедленно подписать соответствующее соглашение.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

«Россия не выиграет войну», — подчеркнул Келлог, отметив, что отказ Москвы поддержать перемирие — это стратегическая ошибка.

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По словам американского генерала, Украина согласилась на возобновляемое всеобъемлющее прекращение огня на суше, в воздухе и море сроком по меньшей мере на 30 дней. Кроме того, Киев поддерживает идею создания демилитаризованной зоны в 30 км — по 15 км от линии фронта с обеих сторон. Эта зона может контролироваться международным наблюдательным механизмом.

Также Келлог сообщил, что члены международной коалиции во главе с Великобританией и Францией готовы развернуть «силы прекращения огня» на западном берегу Днепра. Эти силы должны обеспечивать выполнение договоренностей и мониторинг режима тишины.

В ответ спикер Кремля Дмитрий Песков заявил 7 мая, что «Россия не получала никаких украинских предложений» по демилитаризованной зоне. Однако, по оценке Института изучения войны (ISW), такая реакция является очередной тактикой Москвы для затягивания переговоров.

Аналитики ISW указывают, что Россия, вероятно, выступает против любых механизмов контроля за прекращением огня, поскольку отсутствие мониторинга позволяет Кремлю использовать информационные манипуляции, как это уже было в предыдущие годы.

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Трехдневное перемирие от Путина: что известно

Президент страны-агрессора России Владимир Путин объявил перемирие до 9 мая, когда в стране будут праздновать 80-ю годовщину победы во Второй мировой войне.

При этом оккупанты продолжают наносить удары по территории Украины. В ночь на 8 мая под вражеский обстрел попали города на Донетчине и Сумщине.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский неоднократно подчеркивал, что предложение о прекращении огня на 30 дней остается в силе, однако в России утверждают, что никаких таких заявлений не слышали.

Тем не менее, по версии The Telegraph, Путин был вынужден объявить перемирие, ведь президент США Дональд Трамп, похоже, стал разочаровываться в своем российском коллеге. Однако в ВСУ призвали не верить россиянам, потому что они неоднократно нарушали свои обещания.

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