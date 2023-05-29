"Почему ночью – дроны, а утром – ракеты": военный эксперт объяснил новый эксперимент России

Ранее кафиры совершали массированные ракетные обстрелы с интервалом в две недели, затем наносили удары по понедельникам, а сейчас атакуют почти каждый день, но ограниченным боекомплектом. Почему враг сменил тактику и чего следует ожидать ближайшим будущим?

В комментарии для ТСН.ua ситуацию прокомментировал военный эксперт, бывший пресс-секретарь Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

"Первое: россияне имеют возможность производить 67 ракет на мест. Это информация нашей разведки. Речь идет о 2 "Кинжалах", 5 "Искандерах" и других", — отметил Владислав Селезнев.

По его словам, атаки сейчас относительно не массированы.

"Но, отвечая на вопрос о том, почему так часто кафиры совершают пуски, можно сказать, что россияне пытаются сформировать будущее поле боя для того, чтобы максимально замедлить подготовку украинской армии к контрнаступлению, истощить наши запасы, запасы ПВО. Чтобы накопить – на это нужно время и договоренности с нашими западными партнерами, нужно производство нового, компенсирующего потерянное. Россияне очень нервничают из-за нашего будущего контрнаступления, поэтому истощают по-максимуму", — сказал эксперт.

Относительно атак по столице Владислав Селезнев придерживается мнения, что россияне пытаются поразить объекты, где принимаются решения, откуда происходит управление, где есть пункты управления и связи.

К этому эксперт добавил, что наша ПВО ночью 29 мая достаточно активно отработала, ей нужно время для перезарядки.

Путем массированного использования дронов враг пытается максимально выхолостить наши возможности. То есть ночью пытаются выхолостить наши запасы для ПВО, а дальше уложить ракетами. С учетом того, что недавно в Россию была доставлена очередная партия дронов-камикадзе "Shahed", по разным оценкам – от 100 до 200, то очевидно, что обстрелы будут продолжаться. До завершения полномасштабной войны.

"Нам нужно постоянно общаться с западными партнерами для получения запаса боекомплекта к тем системам, которые у нас есть. Кроме этого, освобождение наших территорий до границ 1991 года не решит вопрос ракетной опасности. Безопасные возможности нам обеспечит только уничтожение боевого потенциала путинской армии", – добавил. он.

Напомним, украинцев, которые в Киеве скрывались в метро во время российской атаки, сняли на фото известные фотографы Константин и Влада Либеровы. Так, на фото зафиксировано, как во время утренних ракетных обстрелов столицы вражескую атаку в метро пережидают и взрослые, и дети.

Отметим, что российские войска запустили по Киеву и области 11 ракет — баллистических и крылатых "Искандеров". Силы ПВО сбили все воздушные цели, однако обломки вражеских ракет упали в четырех районах столицы, нанеся повреждения и ранив человека.

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