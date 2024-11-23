Почему новая российская ракета в Днепре не повлекла за собой разрушений: эксперт BILD указал неизвестные подробности

Новая российская баллистическая ракета, попавшая по Днепру, могла быть тестовой версией ракет РС-26, в которой не было взрывчатки.

Об этом заявил эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Отмечается, что Репке изучил разные видео атаки на завод "Южмаш" в Днепре. Именно поэтому аналитик считает, что это была модификация ракеты РС-26 "Рубеж".

"Множество камер наблюдения зафиксировали так называемые суббоеприпасы, то есть РС-26 при возвращении к нижним слоям атмосферы. Эти ужасные кадры показывают, как с неба через облака падают шесть ракет. Особенность в том, что это была подмена с такой же массой и размерами, которая должна симулировать ядерный заряд. Это доказывает, что это была пропагандистская и политическая, а не военная акция. Внутри не было ни ядерного заряда, ни взрывчатки", — заявляет Репке.

По его словам, ущерб настолько незначителен, потому что у ракеты не было взрывчатки. Эксперт объясняет: что взрывов не было видно, а лишь "кинетическую энергию от падения с высоты нескольких сотен километров".

Напомним, Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что утром 21 ноября армия России ударила по Днепру межконтинентальной ракетой РС-26 "Рубеж", а не "Орешником".

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