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Почему объявления мобилизации в России и обмен командиров "Азова" произошли в один день: версии Арестовича

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Почему объявления мобилизации в России и обмен командиров "Азова" произошли в один день: версии Арестовича

Фото: скриншот с видео

Советник Офиса президента Алексей Арестович назвал три версии, почему обмен командиров "Азовстали" и объявление мобилизации в РФ состоялись в один день.

По его мнению, это произошло потому, что Путин действительно хочет мирных переговоров.

Об этом Арестович сказал разговору с российским правозащитником Марком Фейгиным.

"В этой истории меня поразили две вещи: соотношение и срок. Возвращать пленных в день мобилизации. Вот Путин утром объявляет мобилизацию чуть ли не с призывами "вставай, страна огромная на бой с нацизмом" и в тот же день он возвращает тех же "нацистов", которых создала российская пропаганда. Худшего удара по мотивации мобилизованных не представить", — отметил Арестович.

Советник Офиса президента озвучил свои версии, почему так произошло.

"Здесь есть три версии. Первая – Путин больше не руководит РФ, это делает кто-то другой. У нас есть вопрос, жив ли он вообще. Вторая – он китайский, американский или какой-то другой шпион. Третья – мне это подсказали в Израиле. Мне так сказали, что Путин же хочет мира, он пошел к Эрдогану и в то же время референдумами, мобилизацией поднял переговорные ставки, Эрдоган ему сказал, а как он Украине будет предлагать мир или переговоры, если он нам обещал помочь освободить защитников "Азовстали", а что теперь? Возвращать людей и президент Турции сможет сдержать слова, потому что Эрдоган и Гутерриш были посредниками при выходе из "Азовстали". Но первого варианта я тоже не исключаю. Получается, что они там вообще ничего не понимают", — сказал Арестович.

Напомним, какие последствия для России будут иметь полная мобилизация и угрозы ядерным уничтожением.

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