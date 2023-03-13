Почему оккупантам так важно захватить Бахмут и куда они пойдут после окружения города – объяснение военного

Оккупационные войска сейчас пытаются сосредоточить все свои усилия, чтобы проложить "сухопутный коридор" между Россией и полуостровом Крым, сделать эту полосу более широкой. Именно поэтому Бахмут так важен для оккупанта.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

"Если они прорывают нашу оборону в Бахмуте, они смогут с севера двигаться в сторону Бахмута, а с юга, из Гуляй-Поля и Угледара двигаться дальше. То есть сделать два мощных окружения наших войск. Эти планы не являются тайной, враг сам об этом говорил. Но если реализовать эти планы не удастся, они не откажутся от них. Им просто потребуется пауза, чтобы накопить силы и снова попытаться это делать", — пояснил он.

По словам Гетьмана, чтобы избежать такого сценария, украинским военным нужно остановить врага на этих трех главных направлениях атаки. ВСУ также следует обеспечить необходимым количеством снарядов.

"Он (Алексей Резников — ред.) просил 250 тыс. снарядов, но это на две недели нормальных обстрелов, которые нам нужны. Поэтому министр просил увеличить это количество по меньшей мере втрое. Тогда это позволит нам нормально атаковать. Во-вторых, тяжелая техника, которую мы ожидаем, и все остальное, что там нужно. Это и патроны к пушкам, и бронированные машины, и средства ПВО", — резюмировал эксперт.

Напомним, командующий сухопутными войсками Александр Сырский рассказал, что ситуация вокруг Бахмута остается сложной. Российские штурмовые отряды "Вагнера" наступают с нескольких направлений, пытаясь прорвать оборону украинских войск и продвинуться в центральные районы города.

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