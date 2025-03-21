Почему оккупанты активизировались на Запорожском направлении именно сейчас: ответ военного

Активизация врага на Запорожском и ряде других направлений в марте связана с переговорным процессом по прекращению огня и окончанию войны. К тому же, россияне надеются, что им удастся сохранить контроль над оккупированными украинскими территориями и пытаются продвигаться вперед.

Что происходит на Запорожском направлении и почему сейчас активизировался этот отрезок фронта, рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в интервью для "Украинского Радио".

По словам Тимочка, последние события связаны с несколькими факторами. Прежде всего, это контроль над Запорожской АЭС, который, безусловно, есть и будет одним из важнейших вопросов на любых переговорах по прекращению огня или окончанию войны.

"Как только политическое внимание привлекается к определенному региону Украины, противник сразу пытается демонстрировать свою активность и способность проводить дополнительные операции. И если мы смотрим на Запорожское направление, то там сразу бросается в глаза тот факт, что противник пытается использовать уже апробированную тактику движения вдоль русла рек. В частности, вдоль берега Днепра двигаться условно в сторону Запорожья. Почему условно? Потому что до Запорожья очень далеко, боевые действия там больше происходят в районе Работиного, или на Ореховском направлении, Гуляйпольском, Новопавловском. Это те регионы, где противник рассчитывает все-таки заставить нас перебросить резервы из той же Курщины или не дать нам возможность привлечь свои тыловые резервы, скажем, на ту же Курщину, и мы должны были держать достаточно большое количество войск на Запорожском направлении", – пояснил военный.

Он добавил, что такая ситуация сложилась достаточно давно, и "такая же история" была и на Херсонском направлении.

"То есть противник пытается постоянно по всей линии фронта так или иначе активизироваться для того, чтобы создавать даже на политической арене впечатление, что они наступают абсолютно по всем направлениям. С другой стороны, понимаем, что на местах военное командование тоже должно показывать какую-то работу. Поэтому Запорожское направление сейчас одно из таких... Я не скажу, что там резко увеличилось количество боевых действий, но у них есть тенденция к увеличению интенсивности", – отметил Тимочко.

Второй момент, по мнению главы Совета резервистов, имеет не менее важное значение, так как речь идет о приказе Путина вернуть контроль над ранее оккупированными украинскими территориями, с которых Силы обороны выбили оккупантов.

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"И еще один интересный момент: вооруженные силы уничтожили на стратегическую глубину противника системы радиоэлектронной борьбы, в частности в Крыму. И россияне предположительно решили, если мы уничтожаем их стратегическую глубину, их системы ПВО, то мы потенциально можем планировать на каком-то из направлений наступление. И решили проводить контрмеры. Хотя я думаю, что уничтожение систем ПВО противника – это системные операции ГУР и СБУ с каким-то военным планированием, которые не привязаны к подготовке каких-либо наступательных операций со стороны Украины. Но противник опасается этого и активизирует боевые действия на Запорожском направлении", — предположил Тимочко.

Он подчеркнул, что действия россиян на Запорожском направлении – это, прежде всего, "попытка решить ряд политических вопросов на переговорной арене".

"В частности, относительно возможного отхода, например, из района Энергодара. Они это понимают. И мы тоже должны понимать, что сейчас вся линия фронта, вся активность боевых действий в Украине достаточно сильно привязана к переговорному процессу по прекращению огня или потенциальных будущих переговоров. Ведь мы прекрасно понимаем, что, несмотря на все отказы Украины рассматривать вопросы каких-то территориальных уступок, противник все равно надеется, что ему удастся сохранить какой-то определенный контроль за украинскими территориями. Поэтому они сейчас пытаются максимально нарастить контроль территорий, чтобы потом иметь возможность обосновывать свои претензии и поле для маневра. Собственно, в таком формате мы и должны воспринимать сейчас интенсивность наступательных действий противника", – сказал военный.

Напомним, российская армия активизировалась в Запорожской области. Впрочем, интенсивность боев свидетельствует, что это не генеральное направление. В Херсонской области ситуация еще менее динамична.

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