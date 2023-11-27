Почему оккупанты боятся морских дронов "Малыш": объяснение генерал-майора СБУ

Служба безопасности Украины успешно поразила немало российских кораблей с помощью своих морских дронов Sea Baby ("Морской малыш"). Теперь оккупанты боятся морских дронов, потому что им трудно противодействовать.

Об этом заявил экс-замглавы СБУ Виктор Ягун в эфире телемарафона.

"Они пытались закрыть специальными сетками, бонами вход в бухту Севастополя. Они пытались создать специальные антидиверсионные группы, которые будут расстреливать эти дроны. Но на каждое действие есть противодействие. Они специально окрашены таким образом, что их трудно определить в море, тем более, если есть 1-2 балла морской волны. Их трудно идентифицировать, потому что они, как правило, используются ночью. Есть очень много моментов, которым трудно противодействовать. Это технология, с которой столкнулись и наши союзники в Иране. Иранские ВМС также начали использовать эту москитную технологию против крупных кораблей США, и Соединенные Штаты были вынуждены фактически самоустраниться из Персидского залива", — сказал он.

Атаки Sea Baby: какие корабли РФ были повреждены

В пресс-центре СБУ сообщили, что в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали корабли Черноморского флота РФ в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди которых фрегат "Адмирал Макаров".

Этот корабль является носителем крылатых ракет "Калибр" и считался флагманом российского флота после затопления крейсера "Москва".

А уже в 2023 году дроны Sea Baby поразили:

ракетоносители "Самум" и "Павел Державин";

нефтяной танкер SIG;

десантный корабль "Оленегорский горняк";

крупный военный буксир "Николай Муру";

разведывательно-гидрографический корабль "Владимир Козицкий".

Недавно в Военно-морских силах ВСУ озвучили количество уничтоженных и поврежденных российских кораблей с начала полномасштабной войны. Так, Черноморский флот РФ уже потерял 15 кораблей, еще 12 получили серьезные повреждения.

Операции осуществляют не только дронами Sea Baby, но и другими надводными беспилотными катерами.

"Морской малыш". Что известно о дроне – читайте в новости.

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