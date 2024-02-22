Почему оккупанты боятся расширения плацдарма ВСУ в Кринках: объяснили в Сухопутных войсках

Плацдарм ВСУ в Крынках, на левом берегу Херсонской области, представляет большую угрозу для российской армии и сковывает ее действия, поэтому оккупанты так хотят "зачистить" эту территорию.

Об этом сказал 24 канала рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко.

По его словам, из-за украинского плацдарма у россиян есть осложнения логистики. Как он пояснил, российские захватчики осуществляют поставки на левобережье Херсонщины по материковой территории Украины, а это – самое длинное логистическое плечо.

"Доехать до левого берега Днепра, с учетом контруражений наших войск, это тоже некий квест для оккупантов. На самом деле не так все легко поставлять", — сказал он.

Тимченко добавил, что вторым путем снабжения россиян в Херсонскую область логистики является Крым, однако там тоже уничтожены водные переправы, а российский флот находится под постоянными атаками Украины.

В то же время он подчеркнул, что Крынки – чрезвычайно важный плацдарм для Украины. По возможности ВСУ будут расширять, чтобы это позволило без больших угроз опрокинуть тяжелую бронетехнику, перевезти артиллерию и наладить поставки водным способом, с помощью инженерных приспособлений или даже с использованием барж.

"Или это произойдет? Конечно, потому что территория удерживается россиянами. Если встанет вопрос расширять Херсонское направление, потенциально ли наши войска будут иметь возможность, конечно, это будет использовано. В то же время для врага это представляет угрозу", — отметил Тимочко.

Напомним, РФ утверждает о захвате плацдарма на левом берегу. В Генштабе прокомментировали заявления россиян.

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