Почему оккупанты бросили свои значительные силы на Купянское направление: неожиданный ответ эксперта

На Купянском направлении сосредоточено до 100 тыс. россиян.
На Купянском направлении россияне пытаются отбросить наши войска за реку Оскил, чтобы построить оборону по левому берегу этой реки.
Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".
Он напомнил, что на Купянском направлении сосредоточено до 100 тыс. россиян.
"Также они пытаются выбить наши подразделения с территории Луганской области. Речь идет о нашем плацдарме в районе Белогоровки. Таким образом они пытаются создать условия для наступления в сторону Славянска и Краматорска. Удастся ли им это, вопрос дискуссионный. Поскольку наши Силы обороны там также активно противодействуют противнику. Россияне понесут потери, но бои продолжаются очень тяжелые", - добавил он.
Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что Силы обороны продвинулись до 1,4 км на Бердянском направлении. Что происходит на других направлениях – читайте ЗДЕСЬ.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Враг пытается устроить мощное наступление на Лимано-Купянском направлении.
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