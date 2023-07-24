Почему оккупанты бросили свои значительные силы на Купянское направление: неожиданный ответ эксперта

На Купянском направлении россияне пытаются отбросить наши войска за реку Оскил, чтобы построить оборону по левому берегу этой реки.

Такое мнение высказал военный эксперт Владислав Селезнев в эфире "Эспрессо".

Он напомнил, что на Купянском направлении сосредоточено до 100 тыс. россиян.

"Также они пытаются выбить наши подразделения с территории Луганской области. Речь идет о нашем плацдарме в районе Белогоровки. Таким образом они пытаются создать условия для наступления в сторону Славянска и Краматорска. Удастся ли им это, вопрос дискуссионный. Поскольку наши Силы обороны там также активно противодействуют противнику. Россияне понесут потери, но бои продолжаются очень тяжелые", - добавил он.

Напомним, в Министерстве обороны Украины сообщили, что Силы обороны продвинулись до 1,4 км на Бердянском направлении. Что происходит на других направлениях – читайте ЗДЕСЬ.