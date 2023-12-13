Почему оккупанты бьют баллистикой поздно ночью: объяснение Воздушных сил

Россияне запускают ракеты по Украине, пытаясь застать врасплох украинскую ПВО.
В ночь на среду, 13 декабря, оккупанты вторично за трое суток атаковали Киев баллистическими ракетами.
Детальнее о коварных ударах врага рассказал спикер Командования Воздушных сил Юрий Игнат в интервью Radio NV.
"Два типа ракет, которые могут быть, — это летящие баллистической траекторией Искандер-М или С-400. Почему С-400, а не С-300? Потому что С-400 имеет большую дальность применения именно по баллистической траектории. Поэтому именно эти два комплекса.
Думаю, что Искандер, вероятнее всего, возможно и двойное использование и тех ракет, и тех, как это было во время прошлых атак по столице", – рассказал Игнат.
По его словам, оккупанты запускали ракеты глубокой ночи – на этот раз в три часа, предыдущего в 4 утра. Таким образом, россияне пытались неожиданно застать украинцев, которые отдыхают, возможно, не готовы к каким-либо действиям по активной защите.
"Но застать [несобраными] противовоздушную оборону, а именно зенитно-ракетные комплексы Воздушных сил Воздушного командования Центр, они не смогли. Имеем следующие результаты: 10 из 10 как баллистических ракет, так и 10 из 10 Шахедов", — заверил спикер Воздушных сил.
Однако он предупредил, что даже в случае успешной работы украинской ПВО все равно нужно беречь себя, ведь "это обломки, летящие вниз".
Напомним, что этой ночью Киев был атакован ракетами С-400 впервые за почти год.
В результате удара в столице были повреждены дома, авто, вспыхнули пожары и пострадали более 50 человек.
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