Почему оккупанты до сих пор не эвакуировали военную технику из Крыма – объяснение эксперта

На территории временно оккупированного Крыма насчитали 10 аэродромов и 2 работающих авиазавода. На каждом из них есть склады с боеприпасами и емкости с топливом.

Недавно журналисты вместе с военными экспертами проанализировали спутниковые снимки Крымского полуострова за ноябрь этого года и обнаружили 10 действующих аэродромов и два авиазавода. Россияне все еще держат большое количество военной техники в Крыму, несмотря на то, что Вооруженные силы Украины могут уничтожить ее.

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан в эфире "1+1" в рамках национального телемарафона пояснил, что в Крыму базируется та техника, которую россияне могут использовать против Украины именно из-за небольшого расстояния. Поэтому Россия продолжает держать большое количество военной техники в Крыму, поскольку у нее нет еще одного крупного плацдарма для перемещения.

"Потому что штурмовая авиация, в частности малой дальности действия для прикрытия фронта, для ударов, она предусматривает небольшую зону досягаемости. И вот крымский плацдарм и недавно аэродром на оккупированной Херсонщине, таковы. Однако теперь они не могут там размещать самолеты. Сейчас они оттуда просто не успевают перекидывать и подготовить инфраструктуру, потому что вместе с самолетом идет достаточно большая инфраструктура его обслуживания, заправки, укомплектования. И именно Крым был подготовлен под эти цели", — пояснил он.

Сергей Кузан также рассказал, что у россиян нет другого выхода, то есть именно в Крыму сконцентрировали наибольшее количество систем противовоздушной обороны.

"То есть вся политика Российской Федерации на протяжении, как минимум, последних лет, она как раз базировалась на том, чтобы превратить Крым в неприступную крепость и туда были завезены абсолютно все комплексны разных видов дальности – и средней, и малой, и большой. То есть все эти ракеты и зенитно-ракетные системы, они были предназначены для прикрытия огромного количества военных аэродромов, и именно этой авианосной группой, которая базировалась в Крыму, россияне собирались угрожать не только Украине, но и в целом Восточной Европе, то есть одна авиация была в Крыму, а другие самолеты они расположили на территории Беларуси. И вот сегодня Украина уничтожает то, что Россия фактически строила годами, и, собственно, ради чего она захватывала Крым", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что Украина показала, что она эффективно уничтожает российские корабли, базировавшиеся на территории полуострова и теперь мы чаще слышим об ударах по аэродромах РФ.

Ситуация в Крыму

В субботу, 10 декабря, в пгт. Советское вспыхнул масштабный пожар в здании, где разместили мобилизованных на войну против Украины россиян. По разным данным, в здании были размещены от нескольких сотен до нескольких тысяч мобилизованных россиян.

Впоследствии подпольное движение "АТЕШ" во временно оккупированном Крыму взяло на себя ответственность за поджог казарм с российскими военными.

В понедельник, 5 декабря, сразу на двух российских аэродромах раздались взрывы. В частности, на авиабазе "Энгельс" в Саратовской области в результате падения неустановленного беспилотника были повреждены два ракетоносца Ту-95 и погибли четыре российских оккупанта.

На аэродроме "Дягилево" Рязанской области повреждения получил бомбардировщик Ту-22М3 и топливозаправщик. В российских СМИ заявили, что по российским авиабазам ударили ВСУ. В то же время украинская разведка заявила, что только Россия ответственна за взрывы на своих аэродромах.

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