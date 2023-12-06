Почему оккупанты именно сейчас штурмуют Авдеевку – военный эксперт объяснил логику врага

Военный эксперт и аналитик Андрей Харук объяснил, что оккупационная армия России пытается взять штурмом Авдеевку не только из-за политических задач Кремля.

Об этом эксперт сказал в комментарии "24 Каналу".

Как отметил Харук, российские оккупанты надеются, если им удастся сломать этот наиболее укрепленный пункт, вывести его из общей линии обороны, то дальше они смогут легче продвигаться.

"Для того чтобы это сделать, оккупанты используют инструменты, которые, по их мнению, оправдали себя в Бахмуте. В начале октября россияне пытались штурмовать Авдеевку, как когда-то Угледар, то есть бросали очень много бронетехники. Но потом перешли к проверенным действиям — штурмам малыми группами пехоты при поддержке артиллерии. Также массово сбрасывают управляемые авиационные бомбы. Мэтр за метром они пытаются вытеснять нас с позиций. Фактически имеем войну в стиле Первой мировой – это война пехоты и артиллерии", – отметил эксперт.

По его словам, у оккупантов также есть прагматичная цель – откинуть украинские позиции подальше от Донецка, чтобы артиллерия ВСУ не могла обстреливать там разные военные объекты.

Кроме этого, оккупанты стремятся в стратегическом смысле переломить ход боевых действий на востоке. Но эту задачу они никак не могут решить.

Напомним, по данным ISW, ВСУ контратаковали к северу от Авдеевского коксохимического завода и заставили отступить российских захватчиков.

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