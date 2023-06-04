Почему оккупанты "кошмарят" украинцев ночными атаками: неожиданное объяснение

Российское руководство консультирует специалист по сну, или биоритмолог.

Такое неожиданное заявление сделал профессор нейропсихологии Богдан Ткач в эфире телемарафона.

"В свой час я изучал, как люди теряют сознание во время сна. Наш сон состоит из двух фаз — фазы медленного и быстрого сна. Представление тех фаз разное. Таких циклов за ночь же пять. сна, когда мы набираем энергию, уходят метаболические процессы. А с утра у нас доминирует фаза быстрого сна, когда вы видим сновидения, у нас повышенная активность, идет реструктуризация памяти", — рассказывает профессор.

По его словам, в этот период больше людей, например, умирает из-за кровоизлияния.

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"А в первые стадии — из-за плохого кровоснабжения. Они специально подбирают моменты, чтобы у нас был более низкий уровень работоспособности и более высокий уровень смертности. Это антигуманный, антимедицинский подход. А самой страшной пыткой, которую человечество придумало, является лишение сна. Когда делают эксперименты на животных, то у недоспавшихся животных происходят нейроэрозивные процессы. Пять таких ночей — и необратимые изменения для анатомии мозга", — прогнозирует эксперт



Поэтому, вероятно, россияне используют самую жестокую пытку, которая существует.

Напомним, во время ночной атаки две ракеты попали в аэродром вблизи Кропивницкого.