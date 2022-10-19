Почему оккупанты массово бегут из Херсона: Арестович ответил

Советник Офиса президента Алексей Арестович считает, что россияне решили покинуть Херсон, чтобы спасти последнюю боеспособную пехоту и задействовать ее для захвата Донецкой области.

Об этом он сказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 19 октября.

Арестович рассказал, что на Херсонском направлении проходят "забавные процессы". В частности, вторые сутки сбегают сотрудники российских силовых структур и представители "местной власти".

"Они действительно эвакуируются. С другой стороны, войска туда опрокидывают еще больше, чем было, в основном "мобиков", но были опрокинуты и мотострелковые подразделения. Даже пробовали ходить в контратаки, ничего у них не получилось", – сказал он.

Советник ОП добавил, что другим вариантом эвакуации является вывод ключевого персонала из-под ударов для удержания плацдарма накануне решающих сражений.

"Другой вариант — они этой эвакуацией хотят вывести из-под наших ударов ключевой персонал и ключевые организации, а плацдарм намерены удерживать и дальше для перемалывания нашей способности наступать... Они пытаются перейти в локальное контрнаступление и так далее. Мы сейчас ведем боевые действия по линии фронта на содержание территорий, но пока не наступаем нигде», – говорит Арестович.

Контрнаступление в Херсонской области: что известно по состоянию на 19 октября

Украинские силы с начала октября, по данным МВД, уволили более 50 населенных пунктов Херсонщины. В Херсонской ОВА рассказали об успехах ВСУ возле Берислава.

Тем временем советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что группировка элитных войск РФ в Херсонской области оказалась на грани разгрома. А военный эксперт Дмитрий Снегирев считает, что украинские защитники могут выбить российских оккупантов из Херсона в течение следующих нескольких недель.

Как сообщили в Херсонской городской военной администрации, в оккупированном Херсоне сейчас находятся от 20 до 25 тысяч российских военных. Сейчас у РФ есть существенные проблемы с их обеспечением. Ситуация в городе напряженная и сложная.

Российский оккупант в перехваченном разговоре рассказывает своей девушке, что ВСУ на южном направлении могут взять их в окружение. Захватчик говорит, что планирует побыть в Украине еще месяц, а потом будет убегать.