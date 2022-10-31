Почему оккупанты наносят самые масштабные удары именно в понедельник: объяснение эксперта

По мнению психолога Валентина Кима, в таких атаках есть экономический и психологический факторы.

В понедельник, 31 октября, оккупанты снова нанесли массированные удары по украинским городам. Это уже не в первый раз россияне атакуют именно в понедельник. В частности, впервые в этом месяце РФ нанесла масштабную атаку в понедельник, 10 октября.

Психолог Валентин Ким в комментарии "24 каналу" объяснил, почему оккупанты выбрали для своих ударов именно понедельник.

По его мнению, в таких атаках есть очень много смыслов, в частности, экономический и психологический.

Экономический смысл состоит в том, что в понедельник начинается рабочая неделя и увеличивается нагрузка на электросети, большое количество людей уезжают на работу в другие города именно в этот день недели.

"Поэтому такой удар именно в понедельник утром может нанести больший вред. Это с экономической точки зрения", — объясняет Ким.

Фактор психологический

По словам психолога, люди выработали себе 5-дневный рабочий ритм и начало недели задает ритм на следующие дни.

"Наша активность очень сильно зависит от дня недели. Поэтому эти обстрелы бьют не только по энергетической структуре и экономике Украины, но и по психике. Потому что мы вроде бы настраиваемся на то, что большинство усилий необходимо сконцентрировать именно на понедельник, и наш организм к этому привыкает. И в понедельник получить опять такое психологическое потрясение – это очень болезненно. Это создает негативное настроение на всю неделю", — говорит эксперт.

Фактор привыкания

По мнению Кима, если украинцы привыкнут к обстрелам в понедельник, морально восстановиться будет легче.

"Но у каждого человека есть собственный ресурс и, если он не живет в мире, в котором может удовлетворить свои базовые потребности, а прежде всего – это потребность в безопасности, то человек истощается. Мы должны осознавать, что мы истощаемся, мы все равно теряем силы. И война, и ракетные удары все равно влияют на нас, и влияют очень негативно", – сказал психолог.

Поэтому он призывает всех украинцев отдыхать, восстанавливаться, получать положительные эмоции, чтобы оправиться от такого стресса.

Ранее Валентин Ким объяснил, почему россияне так радуются гибели украинских детей.

Атаки РФ в понедельник, 31 октября

Сегодня оккупанты снова нанесли массированные удары по украинским городам.

В результате атаки было повреждено 18 объектов, большинство из которых – энергетические.

В Киевской области получили травмы два человека, один из них – в тяжелом состоянии. Еще четыре человека пострадали в Черкасской области. Также известно о попадании по объектам критической инфраструктуры в Харькове, Запорожье, Буковине, Кировоградщине.

Силы ПВО за утро сбили 44 из более чем 50 российских ракет. Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, благодаря чему ПВО сбила беспрецедентное количество ракет РФ.

По его словам, немецкая IRIS-T сегодня сработала со 100% результатом.

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