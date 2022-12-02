Почему оккупанты не могут наступать: в британской разведке назвали причину

Удары украинской артиллерии по составам и проблемы с логистикой вызвали нехватку боеприпасов у оккупантов. Российская армия обороняется, не имея возможности наступать.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.

"Дефицит боеприпасов в России (усиленный этими проблемами материально-технического обеспечения) является, вероятно, одним из главных факторов, ныне ограничивающих потенциал России восстановить эффективные, широкомасштабные наступательные наземные операции. По всей вероятности, эта угроза побудила российских логистов перенести узлы поставок, с пунктами перевалки по железной дороге, далее на юг и восток", – говорится в сообщении.

Отмечается, что российским логистическим подразделениям придется выполнять трудоемкие погрузочно-разгрузочные работы по железнодорожному транспорту на автомобильный. Дороги будут оставаться уязвимыми для украинской артиллерии, поскольку они будут двигаться для обеспечения передовых оборонных позиций России.

Ранее сообщалось, что Россия с начала полномасштабного вторжения в Украину значительно истощила запасы вооружения и боеприпасов, на пополнение ей понадобятся годы. С начала полномасштабного вторжения Россия выпустила по территории Украины более 4 тысяч различных ракет.

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