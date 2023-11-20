Почему оккупанты поставили на паузу воздушные атаки: объяснение ВМС

Из-за сложных погодных условий в Черном море враг не может применить все свои возможности, чтобы обстреливать Украину.

Об этом сообщил спикер ВМС Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона в понедельник, 20 ноября.

Также читайте РФ модифицировала кассетные авиабомбы и впервые ударила ими по ВСУ – аналитики ISW

"В первую очередь — это связано со штормовой погодой. Ситуация в море сейчас была довольно сложная, шторм достаточно сильный, некоторые суда даже с якорей срывало. Выходить в таких условиях смысла нет, оружие использовать дальнобойное фактически невозможно. Даже авиация не работала, насколько мне известно. Поэтому, соответственно, поэтому относительно спокойная ночь у нас была", — пояснил он.

По его словам, сезон штормов обычно длительный, это позволит украинцам немного отдохнуть от обстрелов.

"Но сказать, что это хорошо, тоже нельзя, потому что это влияет и на гражданское судоходство. Единственное, что в таких погодных условиях наш враг не может действовать. Это дает немного отдохнуть всем, кто задействован непосредственно к исполнению обязанностей", – сказал Плетенчук.

Напомним, в воскресенье, 19 ноября, Россия не вывела в Черное море ни одного корабля из-за штормовой погоды.

Читайте также: