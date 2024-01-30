Почему оккупанты штурмуют маленькую деревню на Харьковщине: в ВСУ объяснили

Оккупационные войска хотят захватить Табаевку Харьковской области, чтобы показать своему диктатору Путину и россиянам хоть какую-то "победу".

Об этом сказал начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо в эфире телемарафона во вторник, 30 января.

"Чем ближе выборы в Лаптестане, нужно подавать кремлевскому правителю любые победы, чтобы это подать через телевизор для своих граждан. К сожалению, там еще побеждает телевизор над холодильником, поэтому такие населенные пункты как Крахмальное , где до широкомасштабного вторжения жили всего 45 человек, Табаевка — еще меньший населенный пункт. Это они в информационном поле продают своему обществу как "взятие Берлина". Поэтому любая победа, имеющая административное название — для них что-то невероятное", — отметил он.

Фитьо подчеркнул, что это село трудно контролировать из-за его расположения, расположенного в низине и в болотистой местности.

Он в очередной раз опроверг слухи о "взятии" оккупантами Табаевки. По его словам, там сейчас продолжаются бои. Враг несет потери как в живой силе, так и в технике.

"Табаевку враг не захватил, возле Табаевки продолжаются бои. Наши защитники пытаются вытеснить врага на прежние позиции, где он был раньше. Поэтому все заявления, которые делает враг по поводу захвата этой крошечной деревни, не соответствуют действительности. Там продолжаются бои. Вчера враг там понес потери, много раненых, уничтожена и подбита техника", — подчеркнул он.

Напомним, 29 января в ВСУ отреагировали на информацию о "захвате" Табаевки на Харьковщине.

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