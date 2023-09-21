Почему оккупанты терпят неудачи во время наступления: простое объяснение от британской разведки

Призванные россияне 2022 не имеют права на ротацию до окончания.
Отсутствие ротации не позволяет российским оккупантам проходить обучение, чтобы повышать свои навыки, что влияет на их боеспособность проводить успешные наступательные операции.
Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку.
"Отсутствие регулярных ротаций подразделений вне боевого дежурства является, вероятно, одним из наиболее важных факторов, способствующих низкому моральному духу россиян, и неспособность российской армии проводить обучение высшему уровню после вторжения. Отсутствие такой подготовки, вероятно, способствует осложнениям России в проведении успешных комплексных наступательных операций", — объяснили западные разведчики.
В ведомстве напомнили, что 21 сентября 2023 года исполняется годовщина объявления Путиным о "долевой мобилизации", когда в 2022 году на войну в Украину было призвано около 300 тысяч российских резервистов.
"15 сентября 2023 г. председатель комитета Госдумы РФ по обороне, бывший генерал Андрей Картаполов повторил, что мобилизованные обязаны проходить службу на время "спецвоенной операции". Он также сказал, что ротация личного состава из зоны "операции" во время службы невозможна", – отмечается в сообщении.
Как сообщали ранее в ISW, американские аналитики заявляют, что в Запорожской области значительно выросли потери оккупантов.
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