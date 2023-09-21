Почему оккупанты терпят неудачи во время наступления: простое объяснение от британской разведки

Призванные россияне 2022 не имеют права на ротацию до окончания.

Отсутствие ротации не позволяет российским оккупантам проходить обучение, чтобы повышать свои навыки, что влияет на их боеспособность проводить успешные наступательные операции.

Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на разведку.