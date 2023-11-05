Почему оккупанты устроили в Авдеевке "второй Бахмут": Евгений Дикий ответил

Для россиян с военной точки зрения Авдеевка – это "кость в горле".

Ветеран российско-украинской войны, экскомандир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий считает, что ситуация, которая сейчас разворачивается в Авдеевке, имеет политический характер.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По его словам, с военной точки зрения потери, которые они несут сейчас при штурме Авдеевки, абсолютно неоправданны.

"Это суицидальные "мясные штурмы", "Бахмут на минималках" — попытка повторить очень условный бахмутский "успех". Город они заняли, но за 10 месяцев и ценой огромных жертв. Но тогда у них было только узников из ГУЛАГа 50" тысяч, не считая регулярных армейских частей. Пока под Авдеевкой такого нет, а попытки идут", — рассказал Дикий.

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Он продолжает, что для россиян с военной точки зрения Авдеевка – это "кость в горле".

"В контексте этой кампании россиянам крайне важно показать, что они не просто в глухой обороне, но до сих пор способны что-то брать. Они сначала попробовали Лиман и купянск, но зубы обломали. Мне кажется, здесь политических соображений гораздо больше, чем военных", – добавил он.

Какая ситуация в Авдеевке сейчас

На фронте за прошедшие сутки произошло 82 боевых столкновений. Вооруженные силы Украины продолжают наступательную операцию на Мелитопольском направлении, Армия Российской Федерации не оставляет попыток оцепить Авдеевку Донецкой области.

Российские оккупационные войска 4 ноября продолжили наступление в районе Авдеевки. Тем временем украинские военные контратакуют в ответ.

За последние три недели Россия, вероятно, потеряла около 200 единиц бронетехники во время штурма Авдеевки в Донбассе.

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