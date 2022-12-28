Почему оккупанты в Украине вводят затяжной комендантский час: названы две причины

В отдельных населенных пунктах комендантский час продлится от 7 до 10 суток

Российские оккупанты вводят в подконтрольных районах Херсонской и Запорожской областей круглосуточный комендантский час на несколько суток. Такое решение может объясняться двумя причинами.

Об этом рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Снегирев предположил, что в регионе происходит активизация местного движения сопротивления и соответственно Сил спецопераций Украины.

"Давайте посмотрим на статистику поражения целей в тех районах, где объявлен круглосуточный комендантский час. Кроме непосредственно нанесения огневого поражения мы то и дело слышим о ликвидации коллаборантов, подрыве автомобилей, обстрелах. Речь идет о том, что оккупанты таким образом проводят так называемые контрдиверсионные и контртеррористические мероприятия с целью предотвращения дальнейшей утечки информации о характере перемещения колонн, мест базирования, и основное — мест накопления БК и тяжелой бронетехники, то есть потенциальных целей Вооруженных сил Украины. Это основное, почему они проводят подобные мероприятия", — пояснил он.

Впрочем, эксперт не исключил сценария, когда население оккупированных территорий будет использовано в качестве живого щита, чтобы исключить контрнаступление Вооруженных сил Украины и нанесение огневого поражения по местам накопления.

"Госпитали размещают исключительно в гражданских структурах. Это городские больницы, роддома. Техника размещается непосредственно вблизи жилых районов. Тактика живого щита... Здесь следует рассматривать оба варианта. Но оба варианта свидетельствуют о неуверенности представителей оккупационной администрации", — говорит Снегирев.

Напомним, в ВСУ сообщили, что Россия вводит затяжной комендантский час на временно оккупированной территории Украины, чтобы ослабить движение сопротивления.

Как рассказала пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, в отдельных оккупированных населенных пунктах комендантский час продлится от 7 до 10 суток. По словам Гуменюк, это может быть обусловлено тем, что россияне очень беспокоятся из-за силы украинского движения сопротивления.

В частности, в Васильевке Запорожской области оккупанты ввели круглосуточный комендантский час, который продлится с 28 декабря этого года до 4 января 2023-го.

Работникам экстренных служб выдадут специальные пропуска. А другим местным жителям запрещено покидать жилье и перемещаться в населенном пункте.

Читайте также: