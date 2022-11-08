Почему оккупанты заманивают ВСУ в Херсон и при чем здесь Чеченская война: объяснение эксперта

Черник убежден, что перелом в войне может быть только весной.

Сообщения российских оккупантов, что они уходят из города, – полная ложь, подобная той, которую они когда-то применили в Чечне.

Как пройдет деоккупация Херсона, рассказал военный эксперт, полковник ВСУ Петр Черник в эфире общенационального телемарафона.

Россияне берут пример со своих врагов в Грозном

Черник поддерживает распространенную в СМИ версию, что россияне намеренно распространяют информацию о якобы отступлении из Херсона, чтобы заманить ВСУ в ловушку.

"Вспомним исторические параллели: в подобной ловушке были сами россияне в январе 1995 года, когда штурмовали Грозный. Тогда чеченцы создали иллюзию, что вывели свои войска из городов, убрали блокпосты. И четыре российских ударных колонны действительно зашли в центр Грозного и даже взяли дворец Джохара Дудаева. Но со всех сторон небольшими группами их окружили и уничтожили. Потери личного состава и техники были гигантские", – рассказал эксперт.

Херсон – это ловушка

По его мнению, сейчас в Херсоне совершается подобный обман, только со стороны РФ.

"Война – это путь обмана. Россияне пытаются сгенерировать именно такую операцию", – говорит Черник.

Он советует ВСУ осаждать Херсон.

"Тактика "тысячи порезов" выбрана абсолютно правильно – разбивание их цепочек логистики, прежде всего боеприпасов, а затем и продовольствия. Воюет не танк и пушка, а человек. Рано или поздно эта группировка будет истощена и либо взята в плен, либо уничтожена, – отметил эксперт.

Бой за Херсон

Черник уверен, что бой за Херсон противник все-таки даст. Он пояснил, что освобождение Херсона позволит ВСУ контролировать весь Юг и перекрыть россиянам логистику.

"Как только Херсон будет деоккупирован, наша дальнобойная артиллерия сможет достигать чуть ли не до Чонгара. А это уже удар по всей логистической группировке РФ на юге. И эта группировка может задохнуться", – говорит эксперт.

Что будет потом

По мнению Черника, в чисто военном классическом понимании у России уже нет ни одного козыря в рукавах.

"У них осталась лишь так называемая ядерная дубинка, которой они машут. Больше ничего у них нет", — сказал эксперт.

Он убежден, что перелом в войне может быть только весной. Однако не исключено, что все может осыпаться и в один день.

Контрнаступление на юге: какая ситуация на Херсонщине

3 ноября стало известно, что из здания Херсонской ОГА исчез российский флаг. Украинская сторона предупредила, что это может быть провокация РФ и оккупанты умышленно сняли свою "тряпку".

В самом Херсоне оккупанты переодеваются в гражданскую одежду и готовятся к уличным боям.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

Спикер обороны юга Наталья Гуменюк предупредила, что российские захватчики могут готовить ловушку для ВСУ в Херсонской области, создавая иллюзию "ухода".

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко уверен, что сделать такой трюк россиянам не удастся.