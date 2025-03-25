Почему остановилось продвижение врага на Покровском направлении: капитан назвал единственную причину

Враг не отказался от планов на Покровском направлении, но его возможности истощаются.

Продвижение российских войск на Покровском направлении фактически остановилось по единственной причине – из-за больших потерь.

Об этом руководитель службы роботизированных систем батальона "Вовкы да Винчи", капитан Александр Ябченко рассказал в интервью Radio NV.

Боец акцентировал, что страна-агрессор не отказалась не только от захвата Покровска, но и от уничтожения Украины как государства. Россия "прилагает к этому те усилия, которые может прилагать".

"Единственная причина, почему продвижение противника замедлилось, а на Покровском направлении фактически остановилось; а на отдельных участках мы отодвигаем противника и деоккупируем занятые им территории, – потому что он физически заканчивается", – рассказал Ябченко.

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Он отметил, что оккупанты являются "конечными". Чем больше Силы обороны Украины уничтожают россиян на фронте, тем меньшее давление они оказывают.

"Они бросают в бой все новые и новые плохо подготовленные, но достаточно многочисленные группы. И от того, насколько эффективно нам удается их уничтожать, зависит их давление. То, что желание у них не уменьшилось, — это точно. Возможности уменьшились, на Покровском направлении это ощутимо", — рассказал капитан.

Напомним, в то же время начальник пресс-службы бригады "Червона калына" Нацгвардии Украины Николай Коваль сообщил, что россияне активизировались на Покровском направлении. Враг вернулся к штурмам, как это было в начале активной фазы.