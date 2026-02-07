Почему отключение РФ от Starlink стало шансом для ВСУ — The Telegraph

ВСУ используют эту связь для коммуникации между подразделениями и управления БпЛА / © reuters.com

Реклама

После отключения спутникового интернет-соединения Starlink для российских военных почти 90% подразделений армии РФ на фронте столкнулись с потерей связи.

Об этом пишет The Telegraph.

«Украина заключила соглашение с Илоном Маском и компанией SpaceX, согласно которой на территории страны могут работать только терминалы Starlink, зарегистрированные в Киеве. Кроме того, была введена техническая скорость-ограничитель в 75 км/ч, что автоматически выводит из строя устройства, установленные на быстро движущемся вооружении, включая беспилотники», — отмечают журналисты.

Реклама

В результате контрабандные терминалы, ранее активно использовавшие российские войска, перестали работать.

Аналитики считают, что этот шаг может дать украинским силам тактическое преимущество в поле боя. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Серес Кузан отметил, что в долгосрочной перспективе Россия сможет частично компенсировать потери за счет альтернативных средств связи — радиостанций, наземных сетей и оптоволоконных линий.

Однако в краткосрочном периоде блокировка Starlink создает серьезные сбои: российским войскам приходится экстренно восстанавливать радиосвязь, перезапускать мобильные сети и развертывать уязвимые Wi-Fi-мосты, что ограничивает боевые действия и применение БпЛА.

«Особенно ощутимым удар станет по возможности РФ использовать воздушные, наземные и морские дроны, критически зависящие от спутникового Интернета. Российские военные блогеры уже называют происходящее откатом на „несколько лет“ из-за вынужденного перехода на устаревшие технологии», — добавили в издании.

Реклама

Что предшествовало

Министерство обороны Украины договорилось с американской компанией SpaceX об отключении терминалов спутниковой связи Старлинк (Starlink), не внесенных в «белый список». Это решение призвано повлиять на боевые способности российской армии, но задело также и ВСУ.

Россияне использовали связь американской компании — и сами признавали это для планирования штурмовых действий и корректировки ударов артиллерии и БпЛА.

В российских соцсетях и провоенных Телеграмм-каналах появились десятки сообщений о падении Старлинков.

«Отключение американцами терминалов Старлинк, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет большой ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).

Реклама

Российский «военный блогер» Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях ВС РФ без спутниковой связи как «хаос».

Советник министра обороны, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») заявил, что российская армия даже вынуждена была остановить штурмовые действия.

«У противника на фронтах даже не проблема, у противника — катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», — отметил он.

Статистика Генштаба ВСУ указывает на понижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.