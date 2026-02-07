- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 375
- Время на прочтение
- 2 мин
Почему отключение РФ от Starlink стало шансом для ВСУ — The Telegraph
Блокировка Starlink создала хаос в управлении армии РФ, это может быть шансом для Украины.
После отключения спутникового интернет-соединения Starlink для российских военных почти 90% подразделений армии РФ на фронте столкнулись с потерей связи.
Об этом пишет The Telegraph.
«Украина заключила соглашение с Илоном Маском и компанией SpaceX, согласно которой на территории страны могут работать только терминалы Starlink, зарегистрированные в Киеве. Кроме того, была введена техническая скорость-ограничитель в 75 км/ч, что автоматически выводит из строя устройства, установленные на быстро движущемся вооружении, включая беспилотники», — отмечают журналисты.
В результате контрабандные терминалы, ранее активно использовавшие российские войска, перестали работать.
Аналитики считают, что этот шаг может дать украинским силам тактическое преимущество в поле боя. Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Серес Кузан отметил, что в долгосрочной перспективе Россия сможет частично компенсировать потери за счет альтернативных средств связи — радиостанций, наземных сетей и оптоволоконных линий.
Однако в краткосрочном периоде блокировка Starlink создает серьезные сбои: российским войскам приходится экстренно восстанавливать радиосвязь, перезапускать мобильные сети и развертывать уязвимые Wi-Fi-мосты, что ограничивает боевые действия и применение БпЛА.
«Особенно ощутимым удар станет по возможности РФ использовать воздушные, наземные и морские дроны, критически зависящие от спутникового Интернета. Российские военные блогеры уже называют происходящее откатом на „несколько лет“ из-за вынужденного перехода на устаревшие технологии», — добавили в издании.
Что предшествовало
Министерство обороны Украины договорилось с американской компанией SpaceX об отключении терминалов спутниковой связи Старлинк (Starlink), не внесенных в «белый список». Это решение призвано повлиять на боевые способности российской армии, но задело также и ВСУ.
Россияне использовали связь американской компании — и сами признавали это для планирования штурмовых действий и корректировки ударов артиллерии и БпЛА.
В российских соцсетях и провоенных Телеграмм-каналах появились десятки сообщений о падении Старлинков.
«Отключение американцами терминалов Старлинк, используемых ВС России, негативно сказалось на организации связи в наших подразделениях. Экстренно войска организуют резервные, пусть и менее удобные, способы связи», — пишет большой ТГ-канал «Два майора» (1,2 млн подписчиков).
Российский «военный блогер» Юрий Подоляка (2,9 млн подписчиков) описал ситуацию, сложившуюся в подразделениях ВС РФ без спутниковой связи как «хаос».
Советник министра обороны, специалист по вопросам РЭБ и связи Сергей Бескрестнов (позывной «Флэш») заявил, что российская армия даже вынуждена была остановить штурмовые действия.
«У противника на фронтах даже не проблема, у противника — катастрофа. Все управление войсками легло. На многих участках остановлены штурмовые действия», — отметил он.
Статистика Генштаба ВСУ указывает на понижение количества боевых действий на фронте после 2 февраля, то есть с того дня, как SpaceX начал отключать «серые» терминалы.