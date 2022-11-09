Почему пали Мариуполь и Херсон: версии и подробности прорыва обороны на юге Украины

В начале полномасштабного вторжения России Мариуполь и Херсон были оккупированы из-за того, что Вооруженные силы Украины якобы "халатно" организовали оборону Крымского перешейка — такое резонансное заявление сделал недавно участник обороны Мариуполя, офицер полка "Азов" Богдан Кротевич ("Тавр"). Однако в военном командовании утверждают, что оборона перешейка накануне 24 февраля находилась в надлежащем состоянии. Власти неоднократно заявляли, что правоохранительные органы изучают обстоятельства этих событий, однако о результатах пока не сообщалось.

ТСН.ua собрал подробности и версии о прорыве обороны на юге Украины после 24 февраля.

Что говорит Кротевич

Начальник штаба полка "Азов", один из защитников "Азовстали" Богдан Кротевич в интервью Наталии Мосейчук подчеркнул, что знает фамилии вероятных виновников и обязательно напишет письмо в Офис генпрокурора, "чтобы люди, виновные в том, что во время обороны Мариуполя произошло так, как произошло, получили наказание".

По его словам, командование "Азова" было свидетелями того, как проходило планирование обороны Мариуполя.

"И тогда уже мы говорили, что есть проблемы. Если вопрос в том, сдали ли Мариуполь, то я скажу, что нет. Это просто халатное отношение к врагу и к планированию, если брать зону ответственности Объединенных сил", — считает " азовец".

Также Кротевич отметил, что на Южном направлении вражеские войска, продвигавшиеся из Крыма, не встретили сопротивления – они подошли к Мангушу, и только потом их уже начала поражать артиллерия Объединенных сил. "Тавр" утверждает, что направление из Крыма еще с 2015 года было "незакрытым" и там очень слабо была построена оборона.

"Если там просто закрыли бы артиллерией (перешеек из Крыма – ред.), то враг бы не прошел. Херсон не был бы оккупирован, Бердянск не был бы оккупирован, Мелитополь не был бы оккупирован. Да, мы оказались бы в окружении, но кольцо закрыла бы восточная группировка оккупантов, которая прошла между Волновахой и Мариуполем. Мы ждали десантной высадки РФ с побережья, но ее так и не было", — сказал Кротевич.

Генерал Наев: ВСУ готовились к обороне

Командующий Объединенными силами ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев 13 октября уверял в эфире телемарафона, что в Херсонской области перед наступлением РФ количество минно-взрывных заграждений не снижалось, все было в рабочем состоянии, а за день до вторжения все перевели в первую боевую готовность.

"На территории Херсонской области минно-взрывное заграждение, а также подготовка к подрыву отдельных мостов и инфраструктуры было осуществлено еще с 2016 года. В дальнейшем войска, выполнявшие задачи, я подчеркиваю, стабилизационного действия, они менялись. Постоянно поддерживали те системы, которые были заложены сначала, в надлежащем состоянии", — сказал он.

По его словам, когда это направление в 2019-2020 годах находилось под наблюдением, на минах была произведена замена взрывателей, ведь через определенный период под влиянием погодных условий они выходили из строя.

"Количество минно-взрывных заграждений как было заложено в 2016 году, оно было немного увеличено, а никак не уменьшено. Соответственно проверялись линии, по которым осуществлялось управление подрыва теми или иными объектами. Непосредственно осенью 2021 года были проверены совершенно все объекты, все минно-взрывные заграждения, они были исправны.А также в 2022 году за сутки до вторжения, где-то 22 февраля, была дана команда подразделениям, выполнявшим там задания, через их командующего на приведение всех этих объектов к уничтожению, приведение в готовность номер 1. В дальнейшем она была передана тем подразделениям, которые отвечали за непосредственное исполнение", — сказал Наев.

По его словам, на перешейках непосредственно находился один батальон. Командир этого батальона осуществлял управление и подрыв этих объектов.

Генерал также напомнил, что в начале агрессии было присвоено звание Героя Украины военнослужащему из этого батальона, матросу Виталию Скакуну, ценой собственной жизни взорвавшему Генический автомобильный мост, чтобы остановить наступление врага.

Прорыв из Крыма: версия от Арестовича

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович 29 марта в интервью BBC заявлял, что удержать наступление России из Крыма было нереально.

"Многие обвиняют: а почему вы Крымский перешеек не перекрыли? Потому что любое количество стоящих там войск было бы перемешано российской авиацией с песком. Что мы и видели, кстати, по уничтоженным украинским колоннам в Херсонской области. Я не знаю, что там было, будем после войны разбираться. Но я так понимаю, их сначала отвели, потом бросили назад, чтобы удержаться — и все это было уничтожено российской авиацией", — подчеркнул Арестович.

Советник Офиса президента отметил, что невозможно противостоять в чистом поле авиации, у которой время подлета две минуты.

Однако уже 8 мая Алексей Арестович в интервью Youtube-канала "Фейгин Live" заявил, что оценку деятельности военного командования и чиновников, отвечавших за оборону Херсонской области, должны дать правоохранители.

На вопрос, "почему не подготовили Херсон, Новую Каховку, почему не заминировали, не взорвали мосты", Арестович ответил:

"Ответ очень короткий у тех, кто этой темой занимается – про*бали. Кто, почему и как – будем разбираться, в частности в правоохранительных органах".

По словам советника главы ОПУ, правоохранители должны разобраться с вопросом – "где некомпетентность, где измена".

"Там разбираются и обязательно всем дадут оценки – и кадровые, и персональные, и уголовные", – пообещал он.

Правоохранители выясняют обстоятельства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов еще в мае заявлял, что правоохранительные органы изучают обстоятельства возможного разминирования перешейка в Херсонской области.

"Окончательного ответа даже у меня, что там произошло, на сегодняшний день нет, к сожалению. Но мы обязательно должны с вами получить ответ. Этим занимаются те органы, которые имеют полномочия заниматься этими вопросами", — подчеркнул Данилов.

Однако официальной информации о результатах такого расследования нет до сих пор.

Также читайте Россия использует последний козырь в войне с Украиной - Пионтковский

Военный эксперт, экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в комментарии ТСН.ua отметил, что украинцы имеют право знать все обстоятельства, связанные с оккупацией юга страны. Однако, по его словам, заявление "азовца" Богдана Кротевича должно быть подтверждено конкретными фактами.

"Для того, чтобы было понимание, имела ли Украина возможность дать отпор, нужно совершенно четко понимать, каков был план обороны, какие силы и средства должны применяться на разных участках российско-украинского фронта, чтобы давать оценки. Я убежден, что причины и обстоятельства, которые привели фактически к оккупации юга нашей страны – это материал для исследования правоохранительных органов – Службы безопасности Украины, Генпрокуратуры", – заявил военный эксперт.

По его словам, "эти вещи должны исследоваться в комплексе".

"Я понимаю эмоциональную составляющую офицера, но мы должны осознавать, что обвинения не могут быть голословными. Они должны быть подтверждены фактами, показаниями и соответствующими материалами. Абсолютно убежден, что страна имеет право знать, и общество будет требовать от нашего военно-политического руководства оценки действий или бездействия тех или иных должностных лиц, приведших к фактической оккупации юга Украины", — считает Селезнев.

Справка: оккупация Херсона и Мариуполя

Бои за Херсон начались после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года. Наступление российских сил на Херсон происходило с юга, оккупированного Крымского полуострова. Оккупантам удалось быстро взять под контроль переправу через Днепр – Антоновский мост.

1 марта россияне прорвались в Херсон с помощью бронетранспортеров, не встретив серьезного сопротивления. 2 марта город был полностью оккупирован ВС России.

Сражение за Мариуполь началось 24 февраля и длилось 86 дней, 82 из которых город находился в полном окружении.

С первых дней нашествия оккупанты уничтожали объекты жизнеобеспечения и создали в Мариуполе гуманитарную катастрофу. Также российские военные прицельно обстреливали убежища, где находились мирные жители. По данным мэра Мариуполя Вадима Бойченко, количество погибших среди гражданского населения может превышать 20 тысяч человек.

В течение 16-20 мая защитники города, выполняя приказ командования о сохранении своих жизней, вышли из укрытия на "Азовстали" и сложили оружие.

Читайте также: