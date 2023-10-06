Почему перед ударами в Харькове не было тревоги: ответ Воздушных сил

Утром 6 октября войска РФ ударили по центру Харькова, однако воздушная тревога в городе была объявлена уже после атаки. В воздушных силах ВСУ объяснили, почему так произошло.

Для удара по Харькову враг применил ракету пока неустановленного типа, летевшую по баллистической траектории. Она досталась цели за "считанные секунды", поэтому ее было очень сложно вовремя обнаружить.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

По его словам, воздушная тревога в Харькове была объявлена уже после удара по той причине, что оккупанты, скорее всего, применили для атаки тот тип вооружения, который украинские ПС пока не могут своевременно выявлять. Сейчас известно, что это была именно ракета, но ее тип еще не был установлен.

"Надо дождаться, когда увидят обломки. Предварительно скажем так, что ракеты шли по баллистической траектории. Это может быть тот тип вооружения, который, к сожалению, не удается своевременно обнаруживать", – объяснил Игнат.

Спикер ПС пояснил, что украинские воздушные силы используют данные, полученные от западных партнеров, а также данные разведки. Когда информация об угрозе есть – объявляется ракетная опасность.

"То есть воздушная тревога – угроза применения баллистического вооружения. Но подчеркиваю, что иногда врагу удается делать это скрыто. И тогда тревога приходит вместе со взрывами. Здесь ничего не поделаешь", – сказал Игнат.

Также он отметил, что ситуация похожа на удары с реактивной артиллерии, когда выпущенный снаряд тоже "летит считанные секунды".

"Баллистика же может лететь как с небольшого расстояния, так и с дальней. Была информация о том, что возможен удар из Воронежской области. Поэтому баллистика – это немного времени", – сказал Игнат.

По его словам, баллистическую ракету захватчики также использовали накануне для удара по селу Гроза в Харьковской области, где, по данным на утро 6 октября, погибли 52 человека. Тогда с момента оглашения воздушной тревоги до удара прошло около 10 минут.

Напомним, сегодня, 6 октября, враг нанес 2 ракетных удара, предварительно ракетами типа "Искандер", по Харькову. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о последствиях. Так, одна из ракет в Харькове попала в проезжую часть, в соседних домах выбиты окна. Вторая ракета попала в 3-этажный жилой дом, в результате чего произошел пожар.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Синегубов: в Харькове нашли еще одно ТЕЛО! А в Грозе придется "пересевать остатки".

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