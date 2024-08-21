Почему переговоры с Россией пока напрасны: начальник штаба РДК ответил

Начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна" высказал свое мнение о возможности переговоров между Украиной и Россией.

В настоящее время отсутствуют действенные инструменты влияния на руководство России, которое продолжает действовать с позиции силы. Поэтому о переговорах говорить рано.

Об этом начальник штаба Российского добровольческого корпуса Александр с позывным "Фортуна" сказал в интервью NV.

По его словам, многие путают понятия "переговоры" и "перемирие". Переговоры, по словам "Фортуны", предусматривают официальные встречи представителей государств, где подводятся итоги и рассматриваются предложения.

Однако, подчеркивает военный, нынешние успехи украинских сил вряд ли способны заставить Путина пойти на компромиссы. Россия привыкла отвечать с позиции силы, поэтому, по мнению "Фортуны", нужны дальнейшие усилия, чтобы получить эффективный инструмент влияния на российское руководство.

"Нужно эту ситуацию развивать дальше, чтобы получить определенный инструмент влияния. На мой взгляд, имеющимися успехами вряд ли можно убедить Путина пойти на определенные компромиссы", – считает начальник штаба Российского добровольческого корпуса.

Напомним, издание Politico со ссылкой на заявления украинских чиновников заявило, что Украина готова на мирные переговоры с Россией, но не непосредственно с Путиным, а по опыту так называемого "зернового соглашения".

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