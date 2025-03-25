Почему перемире в Черном море невыгодно Украине и при чем здесь Китай и Турция: мнение эксперта

Он уверен, что в случае перемирия в Черном море Россия существенно усиливается в регионе, возвращая свои позиции конца 2022 года.

Перемирие в Черном море, установление которого обсуждалось на переговорах в Саудовской Аравии, выгодно одновременно России и Соединенным Штатам, тогда как Украина от этого абсолютно ничего не выиграет.

Об этом рассказал эксперт Украинского института будущего, политолог Игар Тышкевич из Беларуси, живущий в Украине с 2008 года.

Эксперт считает странными такие переговоры, ведь:

Украинские порты итак работают причем на прием не только зерновозов, но и кораблей, перевозящих другие грузы.

РФ также экспортирует свои товары через порты Черного моря.

"И если сравнивать ситуацию с 2022 годом, когда судоходство по Черному морю для Украины фактически было заблокировано, то сегодня говорить о зерновой сделке как о крайней необходимости не приходится", – говорит Тышкевич. Он подчеркивает, что здесь идет речь о намного больших глобальных геополитических и геоэкономических вещах.

Эксперт напомнил, что Черноморский флот РФ вынужден был эвакуироваться из Севастополя и крымских баз и сегодня находится в порту Новороссийска Более того обсуждается вопрос как спрятать часть кораблей в портах непризнанной Абхазии.

В свою очередь, Украина существенно нарастила возможности нанесение ударов по объектам Российской Федерации не только на море, по прибрежной инфраструктуре. В частности, портовых объектов.

Интерес Турции

Тышкевич отмечает, что ослабление РФ ведёт к усилению другой черноморской державы — Турции. Которая за последние три года:

Закрыла вопрос Нагорного Карабаха, а в будущем, после заключения мирного договора между Азербайджаном и Арменией, резко усилит своё влияние на Южном Кавказе. В том числе за счёт ослабления позиций РФ в Армении.

Привела к власти в Сирии коалицию, основу которой составляют протурецкие силы. При этом существенно ослабила позиции курдов, которые пока пользуются поддержкой США;

Подписала с ливийским правительством в Триполли договор о добыче углеводородов в ливийских средиземноморских водах.

Реализует политику вывода государств каспийского бассейна на европейский рынок нефти и газа через свою территорию;

Реализует совместно с КНР проект южной ветки проекта Road and Belt, что приведёт к существенному росту как турецкого, так и китайского влияния в Юго-Восточной Европе;

Активно входит в Африку с вопросами военно-технического сотрудничества.

Почему США с опаской относятся к усилению Турции

По мнению Тышкевича, правительство Турции сложно отнести к тем, которые будут слепо идти в фарватере политики США. Скорее, наоборот. Анкара может быть тактическим союзником Вашингтона, но лишь тактическим.

"Сотрудничество Турции и КНР, а так же – реализация (в будущем) проектов Iraq Development Road и, в будущем, канала Стамбул позволяет Китаю создавать и укреплять "южно-европейскую" ось своего присутствия в виде Румынии-Венгрии-Сербии", - пишет эксперт.

Кроме того, он считает, то политика Турции по выводу Туркменистана и Казахстана на проекты продажи своих углеводородов через турецкую (либо азербайджанскую) территорию даёт Европе возможность покупки относительно дешёвого сырья. Что забирает у Трампа "пряник" для Путина в виде возврата РФ на европейский рынок газа.

Интерес США

"Есть другой объект — Каспийский трубопроводный консорциум — нефтепровод из Казахстана к черноморским портам РФ. Который на 24% (как минимум) принадлежит американским компаниям, 24% в собственности Лукойл и ещё 24% у российского государства. И по инфраструктуре КТК уже прилетало. Менее месяца назад был большой пожар на КТК НПС "Кропоткинская". Туда же некие дроны прилетели буквально вчера", – говорит аналитик.

Почему новая "зерновая сделка" невыгодна Украине

"А теперь давайте поговорим о том, что даст новая "зерновая сделка". Запрет на удары по кораблям и портовой инфраструктуре. А это означает, что РФ беспрепятственно восстанавливает работу КТК, черноморский флот РФ частично возвращается в Севастополь. Россияне в очередной раз обустраивают базы наблюдения на "вышках Бойко", – говорит Тышкевич.

Он уверен, что в случае перемирия в Черном море Россия существенно усиливается в регионе, возвращая свои позиции конца 2022 года.

Фактор Китая

При этом Турция теряет возможность использовать слабость РФ для резкого усиления собственного влияния в черноморском регионе. Как следствие, вопросы реализации китайско-турецких инициатив сталкиваются с новыми условиями и ограничениями.

"И эта логика объясняет почему для США вдруг вопрос Чёрного Моря стал приоритетным. Для Трампа важно получить закреплённую некими договорённостями (с участием Соединённых Штатов) по Черноморскому региону до саммита США-КНР. Ведь тогда, пользуясь его логикой, "одной сильной картой" у него станет больше", – подытожил Игар Тышкевич.

Ранее в ВМС рассказали, что означает прекращение огня на море для Украины.

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